Die Rückkehr von Oliver Kahn zum FC Bayern als Vorstand wird immer konkreter. Der ehemalige Nationaltorhüter bestätigte, dass er sich mit dem deutschen Rekordmeister in Verhandlungen befinde.

"Wir sind in guten Gesprächen", erklärte Kahn am Samstagabend im Sportstudio des ZDF.

Darüber hinaus bestätigte der 49-Jährige einen Bericht der AZ, dass der Aufsichtsrat des Münchner Vereins einem Einstieg Kahns zugestimmt habe.

Kahn erwartet "gigantische Herausforderung"

Auf die Frage, ob es stimmt, was in der Zeitung stehe, antwortete Kahn: "Ich glaube schon."

Zudem skizzierte er, was ihn bei seinem früheren Arbeitgeber erwartet. "Es wäre eine gigantische Herausforderung. Ich habe mich in den letzten Jahren auch schon mit vielen Dingen auseinandergesetzt. Wenn ich mich so einer Herausforderung stelle, dann auch nur dann, wenn ich mich bereit fühle", sagte Kahn.

Den zuvor kursierenden Berichten zu Folge plant der FC Bayern, Kahn ab 2020 in den Vorstand aufzunehmen. Mittelfristig soll er Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzender ablösen.

Kahn spricht über Kovac

Zusätzlich zu seiner eigenen Zukunft äußerte sich Kahn zur aktuellen Situation von Niko Kovac. Der Trainer des FC Bayern stand zuletzt wieder einmal in der Kritik.

"Nico ist ein junger Trainer, der seine Erfahrungen macht. Es setzt ihm schon zu, was ein Trainer beim FC Bayern so alles aushalten muss, wenn er nicht auf Platz eins steht. Er setzt sich extrem unter Druck. Vielleicht kann man auch mal die eine oder andere Randerscheinung, den ganzen Bullshit, der rund um den Fußball verzapft wird, ins Leere laufen lassen", sagte Kahn.

Er nahm jedoch auch sich als TV-Experte und die Journalisten in die Pflicht: "Wir in der Medienlandschaft sollten uns ab und zu mal kritisch hinterfragen, was eigentlich noch relevant ist, und ob wir für jedes bisschen Aufmerksamkeit über nicht relevante Dinge bis zum Exzess berichten müssen."