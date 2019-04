Markus Weinzierl hat die höchste Niederlage seiner Trainerlaufbahn kassiert.

Der Trainer des VfB Stuttgart unterlag am 30. Spieltag mit 0:6 beim Ex-Klub FC Augsburg und unterbot damit noch eine 0:5-Niederlage bei seiner ersten Trainerstation Jahn Regensburg.

Mit dem FCA hatte Weinzierl einmal 1:5 bei Borussia Dortmund verloren, seine bisher höchste Niederlage in der Bundesliga.

Auch für den VfB bedeutete die Klatsche ein historisches Debakel: Nie verloren die Schwaben in der Bundesliga höher auf fremdem Platz. Es war die höchste Niederlage des VfB in der Bundesliga seit der Saison 1985/86 (0:6 in Bremen).

Gleichzeitig war das 6:0 Augsburgs höchster Sieg in der Bundesliga.

