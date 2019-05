Für RB Leipzig steht das 100. Bundesligaspiel in der Vereinsgeschichte an.

Die Sachsen sind in der Freitagabend-Partie beim FSV Mainz 05 gefordert (Bundesliga: FSV Mainz 05 - RB Leipzig ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Sollte das Team von Trainer Ralf Rangnick alle drei verbleibenden Duelle gewinnen, könnte es rein theoretisch sogar noch deutscher Meister werden. Aber diese wage Chance nehmen nicht einmal die Leipziger ernst.

"Es ist im Moment relativ unwahrscheinlich", sagte Rangnick: "Wenn wir aber die letzten drei Spiele gewinnen, hätten wir 73 Punkte. Was das am Ende bedeutet, kann keiner sagen." Den Einzug in die Champions League hat Leipzig bereits vorzeitig erreicht, jetzt liegt der Fokus auf dem Doppelpack gegen den FC Bayern. (Tabelle der Bundesliga)

Leipzig blickt auf Bayern-Doppelpack

Das Heimspiel gegen die Münchner in einer Woche will der Tabellendritte unbedingt gewinnen, um sich für das Finale im DFB-Pokal noch mehr Respekt zu verschaffen. "Wir wollen beide Spiele gewinnen", sagte Spielmacher Emil Forsberg: "Ich glaube, die Bayern sind ein bisschen nervös."

Zwar geht es in der Liga um nichts mehr, trotzdem will man nicht nachlassen, um einen Leistungsabfall zu verhindern. "Wir dürfen jetzt keinen Gang runterschalten, denn wenn man das macht, bekommt man es drei Wochen später im Pokalfinale nicht mehr angeworfen", sagte Rangnick, der eine Top-Leistung in Mainz forderte: "Wir müssen den Motor weiter auf Touren halten."

Die Zeichen stehen zumindest gut für das Duell mit den Rhein-Hessen. Leipzig ist in der Bundesliga seit 13 Spielen ungeschlagen - Vereinsrekord. Zuletzt sicherte man sich acht Pflichtspielsiege in Serie. (Spielplan der Bundesliga)

Aber auch Mainz geht selbstbewusst in die Partie. "Das wird für uns schon eine Hausnummer, aber wir freuen uns darauf. Ich finde, dass wir auch in einer guten Verfassung sind, einen guten Spirit und Energie im Laden haben, fußballerisch gut sind, dass wir umschalten können", sagte Coach Sandro Schwarz. "Das wird schon ein interessantes Spiel."

