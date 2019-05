Der Blockspieltag in der Bundesliga am Samstag wird genauso wie auch der 1. FC Köln, Borussia Dortmund und die unglaubliche Europa-Reise von Eintracht Frankfurt Thema sein beim CHECK24 Doppelpass am Sonntag, 12. Mai, live ab 11 Uhr auf SPORT1.

Moderator Thomas Helmer diskutiert darüber mit dem ehemaligen Köln- und Dortmund-Trainer Peter Stöger.

Zu Gast im Hilton Munich Airport Hotel sind außerdem Ex-Frankfurt- und HSV-Vorstandsvorsitzender Heribert Bruchhagen, Kai Traemann (BILD) sowie SPORT1-Experte Marcel Reif. Als Co-Moderatorin des beliebtesten Fußballtalk Deutschlands ist Ruth Hofmann im Einsatz.

Der CHECK24 Doppelpass ist neben der Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 auch im Simulcast-Livestream auf den digitalen SPORT1 Plattformen sowie komplett via Facebook Live zu sehen und steht kurz nach Sendungsende zudem als Video-on-Demand in der SPORT1-Mediathek sowie als Podcast zur Verfügung.

Neu ist der Liveblog zum CHECK24 Doppelpass auf SPORT1.de. Hier werden die Zuschauer ab Sendungsbeginn aktuell und unterhaltsam über den Fußballtalk informiert und können über die Kommentarfunktion mitdiskutieren.