Der FC Bayern ist erneut Meister der Bundesliga (SERVICE: Tabelle der Bundesliga).

Die Münchner gewannen am 34. Spieltag mit 5:1 gegen Eintracht Frankfurt und blieben damit vor Borussia Dortmund, das Borussia Mönchengladbach mit 2:0 schlug (SERVICE: Spielplan der Bundesliga).

Die Dortmunder zeigen sich enttäuscht, aber auch stolz. Die Bayern feiern Robben und Ribery, Niko Kovac ist überzeugt davon, dass er weitermacht.

SPORT1 fasst die Stimmen zum Titel-Finale von SPORT1, Sky und aus der Mixed Zone zusammen.

Marco Reus (BVB): "Es war deutlich mehr drin als der zweite Platz. Beide Mannschaften haben sich bis zum Schluss ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Wir haben es gegen Schalke und gegen Bremen verpasst, den Schritt näher zu sein als die Bayern. Heute haben wir noch einmal gehofft. Wir sind in Führung gegangen, als es in München 1:1 stand, da kam die Hoffnung wieder zurück. Aber letztendlich: Wer den Titel holt, hat es auch verdient. Deswegen Gratulation."

ob man eine historische Chance verpasst habe: "Wissen Sie, für mich ist der Meistertitel nicht alles im Leben. Ich spiele Fußball, weil ich den Sport so liebe. Wenn dann ein Meistertitel oder Pokalsieg dabei rauskommt, dann nehme ich das gerne mit. Es ist schon richtig, dass die Chance in diesem Jahr sehr groß war. Wir haben es aber in gewissen Momenten, in denen wir Siege gebraucht hätten, nicht geschafft, zu gewinnen. Da war Bayern uns voraus. Da hat ein bisschen die Erfahrung in solchen Situationen gefehlt und auch die Gier, noch eine Schippe draufzulegen. Aber trotzdem Kompliment an die Mannschaft für die Saison. Wir haben vorher nicht gedacht, dass wir so lange dabei bleiben. Es war nicht der Abschluss, den wir uns erhofft haben, aber wir können trotzdem zufrieden sein."

zum umstrittenen 1:0: "Das war Aus. Der Schiedsrichter hat so entschieden. Für uns war es Glück."

Roman Bürki: "Es ist sehr enttäuschend jetzt. Wir waren sehr nah dran. Trotzdem haben wir eine super Saison gespielt. Wir haben bis zum Ende um den Titel mitgespielt. Wir können sehr stolz auf uns sein."

ob man im nächsten Jahr mit aller Macht um den Titel kämpfe: "Wie in dieser Saison. Wir sind sehr gut gestartet, hatten ein bis zwei Durchhänger. Jetzt wissen wir, wie es ist, bis zum Schluss ganz oben mitzuspielen und wie Druck ist. Daraus haben wir unsere Lehren gezogen. Deswegen greifen wir nächste Saison voll an."

Thomas Müller (FC Bayern): "Das war sensationell gut heute. Diese Situation, am letzten Spieltag zuhause, Franck kommt rein und macht ein Tor. Arjen kommt rein und macht ein Tor. Es ist Wahnsinn, was die beiden geleistet haben, das weiß jeder hier. Wir hatten dieses Jahr so viel Stress und Ärger, sind nach neun Punkten Rückstand zurückgekommen. Mehr geht nicht."

Arjen Robben: (zum 2. Tor, das er noch hätte machen können): "Meine Jungs werden bestimmt schimpfen. Aber ich hatte einfach keine Luft mehr. Ich war tot. Aber ich hätte den noch machen müssen."

am Stadionmikro: "Ich werde immer Bayer sein. Das heute war Wahnsinn. Nächste Woche (beim Pokalfinale, Anm. d. Red.) setzen wir noch einen drauf."

Franck Ribery (am Stadionmikro unter Tränen): "Danke für alles. 12 Jahre. Unglaublich. Es war eine tolle Zeit. Ich liebe euch. Mia san Mia."

Niko Kovac (auf die Frage nach den ständigen Spekulationen zu seiner Zukunft): "Ich habe im Hintergrund andere Informationen und ich bin davon überzeugt, dass es weiter geht. Sie können mir glauben, dass das Informationen aus erster Hand sind."