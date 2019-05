Die Bundesliga geht in die heiße Phase und das Titelrennen ist so spannend wie lange nicht mehr.

Am 32. Spieltag empfängt der FC Bayern München Tabellenschlusslicht Hannover 96 (Bundesliga: FC Bayern - Hannover 96 ab 15:30 Uhr im LIVETICKER). Bayern will nach dem bitteren Remis beim 1. FC Nürnberg zurück in die Spur. Die Münchner haben beim Club die Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft verpasst.

Statt der möglichen vier Zähler geht Bayern lediglich mit zwei Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund in die letzten drei Saisonspiele. Zudem zog sich James Rodriguez in Nürnberg eine Muskelverhärtung zu und musste nach 15 Minuten wieder ausgewechselt werden. Gegen das Team von Trainer Thomas Doll droht der Kolumbianer auszufallen.

Vor dem Duell mit Hannover spricht Coach Niko Kovac auf der Pressekonferenz über den Matchplan gegen die Niedersachsen, den Titelkampf und einen Einsatz von James.

+++ Trainingspause für James +++

James konnte aufgrund einer "neurogenen Muskelverhärtung" die letzten Tage nicht trainieren. Die Bayern rechneten aber damit, dass der Kolumbianer "wohl zeitnah wieder zur Verfügung stehen" werde.

+++ Gnabry schafft seltenes Kunststück +++

Serge Gnabry ist mit seinem Treffer zum 1:1 (0:0)-Endstand im Derby beim 1. FC Nürnberg ein seltenes Kunststück gelungen. Der 23-Jährige ist erst der dritte Profi der Bundesliga-Geschichte, der in drei aufeinanderfolgenden Jahren für drei verschiedene Klubs zweistellig getroffen hat.