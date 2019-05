Jetzt ist es endgültig bestätigt: Nach Arjen Robben wird auch Franck Ribéry den FC Bayern am Saisonende verlassen. Nach zwölf erfolgreichen Jahren wird der Franzose seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern.

"Als ich zu Bayern gekommen bin, ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Der Abschied wird nicht leicht werden, aber wir dürfen nie vergessen, was wir zusammen erreicht haben", erklärte Ribéry auf der Bayern-Homepage, "wir haben so viel zusammen gewonnen - über 20 Titel."

Rummenigge würdigt Ribéry und Robben

Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, würdigte die Verdienste der beiden Altstars: "Franck und Arjen sind großartige Spieler. Der FC Bayern hat beiden sehr viel zu verdanken und wird ihnen einen großartigen und emotionalen Abschied bereiten. Sie haben die erfolgreichste Dekade des FC Bayern mit fantastischem Fußball mitgeprägt."

Abschiedsspiel 2020

2020 soll es für Robben und Ribéry ein großes Abschiedsspiel geben.

Für die kommende Saison habe er "noch keinen richtigen Plan", sagte Ribéry, "natürlich werde ich noch spielen, aber ich weiß es noch nicht 100-prozentig sicher."

Auch Robben hatte nach seinem emotionalen Comeback am Samstag beim 3:1 gegen Hannover 96 nach über fünfmonatiger Verletzungspause betont, dass er seine Karriere anderswo fortsetzen wolle: "Ich liebe den Fußball - und möchte gerne weiterspielen."