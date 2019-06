"Ich wüsste keinen Grund, warum er gehen sollte", so der 59-Jährige in der Halbzeitpause bei DAZN.

Zwar wurde der 63-malige Nationalspieler zuletzt immer wieder mit dem FC Arsenal in Verbindung gebracht, so sei er bislang allerdings "nicht mit einem Wechselwunsch" an den Verein herangetreten.

Götzes Vertrag beim deutschen Vizemeister läuft noch bis 2020. Die Borussia hatte zuletzt wiederholt Interesse an einer vorzeitigen Vertragsverlängerung signalisiert.