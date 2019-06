Hertha BSC will mit den großen Klubs in der Bundesliga mithalten. Für dieses Ziel hat der Hauptstadtklub laut Informationen der Bild einen Investor gefunden.

Demnach soll dieser Klub-Anteile im Wert von weit mehr als 100 Millionen Euro kaufen.

Die Klub-Verantwortlichen um Manager Michael Preetz haben den Deal eingefädelt. Die Vereins-Gremien sollen bereits grünes Licht gegeben haben.

Um welchen Investor es sich handelt ist genauso unklar, wie der Umfang der gekauften Aktien der Hertha BSC GmbH & Co. KG.

Was die Hertha mit dem Geld anstellen will ist aber offensichtlich. Die Berliner wollen in ihren Kader investieren, um in der Bundesliga mit den besten Teams mithalten zu können.

Die Alte Dame hat durch den Geldsegen die Chance Spieler in die deutsche Hauptstadt zu locken, die bislang nicht zu finanzieren waren.