Paukenschlag in Sachsen! Laut übereinstimmenden Medienberichten verlässt Ralf Rangnick offenbar RB Leipzig.

Demnach werde der 60-Jährige, der zuletzt Sportdirektor und interimsmäßig auch Trainer des DFB-Pokal-Finalisten war, künftig als Fußball-Chef von Red Bull die sportlichen Geschicke der Konzern-Klubs in New York und bei RB Bragantino in Brasilien leiten. Bei RB Leipzig soll er nur noch in beratender Funktion tätig sein.

Ein Nachfolger stehe zudem bereits parat: Markus Krösche, bisher Sportvorstand bei Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn, soll für eine Ablöse von rund 700.000 Euro kommen und einen bis 2022 datierten Vertrag erhalten.

Für Dienstagvormittag (11 Uhr) lud der Verein zu einer Pressekonferenz mit Rangnick und Geschäftsführer Oliver Mintzlaff. Dort sollen genauere Einzelheiten bekannt gegeben werden.