Die Personalie Ozan Kabak nimmt Fahrt auf: Nach Informationen von SPORT1 ist sein Berater Fazil Özdemir am Montag in München gelandet, um im Laufe der Woche mit den Verantwortlichen des FC Bayern über einen möglichen Wechsel des 19-jährigen zum Rekordmeister zu sprechen.

Zuvor hatte bereits der kicker berichtet, dass es zu einem Treffen kommen soll.

Pläne mit Kabak

Worum soll es bei den Gesprächen gehen? Özdemir will in Erfahrung bringen, welche Rolle Kabak in den Plänen der Bayern spielt. Soll er nur als Backup hinter den gesetzten Niklas Süle und Lucas Hernández fungieren oder traut man ihm zu, direkt eine tragende Rolle in der Bayern-Defensive einzunehmen?

Käme ein Wechsel zustande, wäre er nach Benjamin Pavard, der für eine festgeschriebene Abösesumme von 35 Millionen Euro zu den Bayern stieß, der zweite Spieler vom VfB Stuttgart für die kommende Saison.

Treffen mit Schalke

Brisant: Nach SPORT1-Informationen will sich sich Özdemir im Laufe dieser Woche auch noch mit Michael Reschke, dem neuen Technischen Direktor von Schalke 04, treffen. Reschke gilt bereits seit Jahren als Fan von Kabak und lotste ihn im vergangenen Winter für rund elf Millionen Euro von Galatasaray Istanbul zu Stuttgart. Zu dieser Zeit war Reschke noch Sportvorstand bei den Schwaben.

Beim VfB mauserte sich Kabak in der Rückrunde zur Stammkraft und absolvierte 15 Spiele über 90 Minuten, schoss dabei drei Tore. Im Abstiegsjahr war er einer der wenigen Lichtblicke. Durch den bitteren Gang in Liga zwei kann der Türke den VfB dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Millionen Euro verlassen.

Gut für Kabak: Vereinsintern hält man den Innenverteidiger für einen interessanten Spieler mit Entwicklungspotential. Die Bayern haben ihn auch schon länger auf dem Radar.

Neben den Roten und Schalke sollen nach Medienberichten auch der AC Mailand, AS Monaco und Manchester United an ihm interessiert sein. Die Entscheidung, wohin es Kabak zieht, könnte bereits diese Woche fallen.