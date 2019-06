Der FC Schalke 04 hat sich nur kommenden Saison in der sportlichen Führung völlig neu aufgestellt.

Mit David Wagner wurde ein neuer Cheftrainer installiert, Michael Reschke übernimmt den Posten des Technischen Direktors bei den Königsblauen. Zudem wird Sascha Riether nach seinem Karriereende dem Verein als Koordinator der Lizenzspielerabteilung erhalten bleiben.

Der erst während der vergangenen Saison gekommene Sportvorstand Jochen Schneider stellt seine neue Führungsmannschaft vor.

+++ Welche Ziele hat Schalkes neue Chef-Riege? +++

Wagner trainierte in der vergangenen Saison bis zu seinem Rücktritt den Premier-League-Absteiger Huddersfield Town.

Welche Ziele haben die Königsblauen in der kommenden Saison. Welche Spieler könnten kommen oder gehen? Was passiert mit Breel Embolo? Wie will Wagner die Königsblauen wieder an die Spitze der Bundesliga führen?

+++ Offizielle Vorstellung von Wagner, Reschke und Riether +++

Die Pressekonferenz mit David Wagner, Michael Reschke und Sascha Riether sowie Jörg Schneider soll um 12 Uhr beginnen.