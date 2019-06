Der Wechsel von Luka Jovic ist fix!

Der Serbe wechselt von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid. Über die Ablösesumme vereinbarten beide Klubs Stillschweigen. Kolportiert wird eine Ablöse von 70 Millionen Euro.

Der 21 Jahre alte Top-Stürmer unterschrieb nun einen Fünf-Jahres-Vertrag bei den Königlichen. Erst im April 2019 hatte die Eintracht die Kaufoption für den serbischen Nationalspieler gezogen und Jovic bis 2023 an sich gebunden.

Jovic war vor zwei Jahren im Alter von 19 Jahren aus Lissabon nach Frankfurt gewechselt und hatte mit der Eintracht im vergangenen Sommer den Pokalsieg gefeiert.

Bobic bedauert Abgang

"Sportlich gesehen ist Luka Jovic ein großer Verlust für uns. Seine Explosivität und Torgefährlichkeit hat sich mittlerweile in Europa herumgesprochen und wir haben in den vergangenen zwei Jahren nicht nur von seinen Toren stark profitiert. Aber für uns war klar, dass es eine finanzielle Schmerzgrenze gibt", sagt Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic in einer Vereinsmitteilung.

Er ergänzte: "Für Eintracht Frankfurt ist das ein guter und wichtiger Transfer. Luka wünschen wir für seine Zukunft nur das Beste. Er hat die besten Voraussetzungen für eine großartige Karriere. Und wir sind stolz, dass wir ihn auf diesem Weg begleitend unterstützen konnten."

Unter Trainer Adi Hütter feierte der Serbe seinen Durchbruch und erzielte 17 Tore in 32 Bundesligaspielen. Zudem erzielte der Torjäger zehn Tore in 14 Europa-League-Spielen.