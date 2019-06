Max Kruse hat einen neuen Verein gefunden. Der 31-Jährige wechselt ablöefrei zum türkischen Klub Fenerbahce Istanbul. Das gaben sein neuer Verein und Kruse selbst heute bekannt.

Kruse hatte seinen auslaufenden Vertrag bei Werder Bremen nicht verlängert und nach einer neuen Herausforderung gesucht. In Istanbul erhält der Offensivmann nun einen Dreijahres-Vertrag bis 2022.

Hauptgrund für die Nicht-Verlängerung seines Vertrages an der Weser soll das europäische Geschäft sein, an dem Werder in der nächsten Saison nicht teilnimmt. Aber auch Kruses neuer Klub Fenerbahce hat keinen Startplatz für einen europäischen Wettbewerb in der nächsten Saison.

Über die finanziellen Details in Kruses neuem Vertrag kann bisher nur spekuliert werden. Die Istanbuler Zeitund Hürriyet berichtet von 2,5 Mio. Euro Gehalt pro Jahr und einem Handgeld von 1,5 Mio. Euro für die Unterschrift. Außerdem soll der Klub eine dreistöckige Villa in Istanbul für den Deutschen anmieten.