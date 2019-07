Nach der Vize-Meisterschaft will Borussia Dortmund in der kommenden Saison wieder ganz oben angreifen. Am heutigen Mittwoch startet Cheftrainer Lucien Favre mit seinen Profis in die Vorbereitung auf die Saison 2019/20. Am ersten Tag steht wie gewohnt eine Leistungsdiagnostik auf dem Plan.

Mit insgesamt 19 Spielern startet die Borussia in die Saison. Nicht mit dabei sind André Schürrle und Shinji Kagawa. Die beiden Profis sollen den Klub verlassen und wurden einvernehmlich freigestellt. Sie sollen sich einen neuen Verein suchen. Jeremy Toljan (24) hingegen soll zunächst mittrainieren.

Hummels wird gegen Mittag erwartet

Am Mittwoch und Donnerstag werden sich die BVB-Profis Tests unterziehen müssen. Dabei haben die ersten Spieler ihren Termin bereits absolviert. Nach SPORT1-Informationen ist jeder Spieler etwa drei Stunden auf dem Gelände in Brackel.

Neuzugang Mats Hummels wird gegen Mittag erwartet.