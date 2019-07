Die DFL hat die ersten sechs Spieltage der neuen Saison terminiert. Die Bayern machen am 16. August um 20:30 Uhr den Auftakt gegen Hertha BSC.

Das erste Topspiel am Samstagabend bestreiten Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 um 18:30 Uhr. Die Schalker stehen auch am 2. Spieltag am 24. August im Fokus und empfangen den FC Bayern in der Veltins-Arena.

Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen bestreiten ihre Auftaktspiele gegen den FC Augsburg, bzw. Aufsteiger SC Paderborn jeweils Samstags um 15:30 Uhr. (Die exakten Ansetzungen der Spieltage eins bis sechs)

Köln gegen Dortmund

Den 2. Spieltag eröffnen der 1. FC Köln und Borussia Dortmund am 23. August um 20:30 Uhr. RB Leipzig bekommt es am Sonntag (15:30 Uhr) mit Eintracht Frankfurt zu tun.

Wie üblich sieht die Spielplanung für deutsche Teilnehmer an der UEFA Champions League beziehungsweise an der UEFA Europa League vor und nach allen europäischen Spielen eine Regenerationszeit von mindestens zwei vollen Tagen vor.

Auch bei der Ansetzung der Bundesliga-Spiele von Eintracht Frankfurt wurde eine entsprechende Regenerationszeit unter der Annahme einer erfolgreichen Qualifikation für die Europa-League-Gruppenphase berücksichtigt.

1. Spieltag

Freitag, 16. August 2019:

Bayern München - Hertha BSC (20.30)



Samstag, 17. August 2019:

Borussia Dortmund - FC Augsburg (15.30)

Bayer Leverkusen - SC Paderborn (15.30)

VfL Wolfsburg - 1. FC Köln (15.30)

Werder Bremen - Fortuna Düsseldorf (15.30)

SC Freiburg - FSV Mainz 05 (15.30)

Borussia Mönchengladbach - Schalke 04 (18.30)



Sonntag, 18. August 2019:

Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim (15.30)

1. FC Union Berlin - RB Leipzig (18.00)



2. Spieltag

Freitag, 23. August 2019:

1. FC Köln - Borussia Dortmund (20.30)



Samstag, 24. August 2019:

TSG Hoffenheim - Werder Bremen (15.30)

Fortuna Düsseldorf - Bayer Leverkusen (15.30)

FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach (15.30)

FC Augsburg - 1. FC Union Berlin (15.30)

SC Paderborn - SC Freiburg (15.30)

Schalke 04 - Bayern München (18.30)



Sonntag, 25. August 2019:

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt (15.30)

Hertha BSC - VfL Wolfsburg (18.00)



3. Spieltag

Freitag, 30. August 2019:

Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig (20.30)



Samstag, 31. August 2019:

Bayern München - FSV Mainz 05 (15.30)

Bayer Leverkusen - TSG Hoffenheim (15.30)

VfL Wolfsburg - SC Paderborn (15.30)

SC Freiburg - 1. FC Köln (15.30)

Schalke 04 - Hertha BSC (15.30)

1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund (18.30)



Sonntag, 1. September 2019:

Werder Bremen - FC Augsburg (15.30)

Eintracht Frankfurt - Fortuna Düsseldorf (18.00)



4. Spieltag

Freitag, 13. September 2019:

Fortuna Düsseldorf - VfL Wolfsburg (20.30)



Samstag, 14. September 2019:

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen (15.30)

FSV Mainz 05 - Hertha BSC (15.30)

FC Augsburg - Eintracht Frankfurt (15.30)

1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach (15.30)

1. FC Union Berlin - Werder Bremen (15.30)

RB Leipzig - Bayern München (18.30)



Sonntag, 15. September 2019:

TSG Hoffenheim - SC Freiburg (15.30)

SC Paderborn - Schalke 04 (18.00)



5. Spieltag

Freitag, 20. September 2019:

Schalke 04 - FSV Mainz 05 (20.30)



Samstag, 21. September 2019:

Bayern München - 1. FC Köln (15.30)

Bayer Leverkusen - 1. FC Union Berlin (15.30)

Hertha BSC - SC Paderborn (15.30)

SC Freiburg - FC Augsburg (15.30)

Werder Bremen - RB Leipzig (18.30)



Sonntag, 22. September 2019:

Borussia Mönchengladbach - Fortuna Düsseldorf (15.30)

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund (18.00)



Montag, 23. September 2019:

VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim (20.30)



6. Spieltag

Freitag, 27. September 2019:

1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt (20.30)



Samstag, 28. September 2019:

RB Leipzig - Schalke 04 (15.30)

TSG Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach (15.30)

FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg (15.30)

FC Augsburg - Bayer Leverkusen (15.30)

SC Paderborn - Bayern München (15.30)

Borussia Dortmund - Werder Bremen (18.30)



Sonntag, 29. September 2019:

Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg (15.30)

1. FC Köln - Hertha BSC (18.00)