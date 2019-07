Der FC Schalke 04 hat in der Saisonvorbereitung den nächsten Dämpfer hinnehmen müssen.

Die 2:3 (1:2)-Niederlage gegen den FC Bologna rückte aber angesichts der harten Gangart der Italiener in den Hintergrund.

Wagner kritisiert Bolognas Härte

"Die ganze Geschichte war für mich zu hart", sagte S04-Trainer David Wagner, "aber wie sich die Jungs gewehrt haben war ganz groß und wichtig, weil man in solchen Spielen Teambuilding betreiben kann. Wie sie zusammengestanden haben, hat mich und sicherlich jeden Schalker stolz gemacht."

Der erst 17-jährige Musa Juwara löste mit einer üblen Grätsche gegen Schalkes Jonas Carls im Mittelfeld in der Schlussphase eine Rudelbildung aus. Der 22 Jahre alte Verteidiger musste das Feld von Betreuern gestützt verlassen. Laut Klub-Angaben erlitt Carls eine Bänderverletzung.

Trotz wütender Proteste auch seitens S04-Trainer David Wagner sah Juwara für die Aktion nur Gelb. Nur Sekunden zuvor hatte Juwara bereits zu einer Grätsche an der Seitenlinie angesetzt, seinen Gegenspieler aber nicht getroffen.

In der 76. Minute stieg zudem Bolognas Innenverteidiger Nehuén Paz mit beiden Beiden voran gegen Alessandro Schöpf ein.

Reese bringt Schalke in Führung

Sturmtalent Fabian Reese brachte die Königsblauen in Kitzbühel in der Anfangsphase in Führung (9.). Doch der Tabellenzehnte der vergangenen Serie-A-Saison drehte die Partie mit einem Doppelschlag durch die Treffer von Andrea Poli (37.) und Nicola Sansone (45.).

In der zweiten Halbzeit baute Rodrigo Palacio die Führung für Bologna weiter aus (59.). Kurz vor Schluss traf Schalkes Nassim Boujellab zum 2:3-Endstand (88.).

Schalke blieb damit auch im sechsten Testspiel in diesem Sommer nicht ohne Gegentor. Nach den Unentschieden gegen Wattenscheid (2:2) und Twente (1:1), sowie der Niederlage gegen Norwich City (1:2) war es für die Wagner-Elf bereits das vierte sieglose Spiel der Vorbereitung.