Bundesligist Bayer Leverkusen hat in der Vorbereitung eine weitere Niederlage kassiert.

Das Team von Trainer Peter Bosz unterlag in Zell am See/Österreich gegen Premier-League-Klub FC Watford 1:2 (0:1). Bereits in der Vorwoche hatte die Werkself sowohl gegen Fortuna Sittard aus den Niederlanden als auch gegen den belgischen Erstligisten KAS Eupen verloren.

Neuzugang Moussa Diaby (66.) traf für Leverkusen zum Endstand, nachdem Will Hughes (35.) und Andre Gray (56.) nach einem schweren Fehler von Bayer-Keeper Lukas Hradecky Watford in Führung gebracht hatten.

Bosz setzte auf eine namhafte Mannschaft unter anderem mit Jungstar Kai Havertz, den Neuzugängen Kerem Demirbay und Diaby sowie den Zwillingen Lars und Sven Bender. Am Abend trifft Bayer in einem zweiten Test auf den spanischen Erstligisten SD Eibar.

Düsseldorf mit Remis gegen Istanbul

Fortuna Düsseldorf präsentiert sich unterdessen in der Vorbereitung auf die neue Saison weiterhin in ordentlicher Form.

Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel kam im Test am Samstag gegen den türkischen Vizemeister Istanbul Basaksehir zu einem 1:1 (0:1). Kenan Karaman (74.) glich für die Fortuna in der zweiten Hälfte aus, Fredrik Gulbrandsen (26.) hatte in Leogang/Österreich zuvor die Führung für Istanbul erzielt.

Düsseldorf hat in der Vorbereitung damit weiterhin nur eine Niederlage kassiert, beim Blitzturnier am vergangenen Wochenende in Meppen verlor das Team gegen den FC Utrecht (0:1) aus den Niederlanden. Das erste Pflichtspiel bestreitet die Fortuna am 10. August im DFB-Pokal beim Oberligisten FC Villingen.