Der FC Bayern läutet seine Mission Titelverteidigung ein. Beim deutschen Meister wird am Montag das Training aufgenommen. Zum Start der Saisonvorbereitung präsentiert der Klub aus München in einer Pressekonferenz seinen Top-Neuzugang Lucas Hernández.

Begleitet wird der Franzose, für den die Bayern die festgeschriebene Bundesliga-Rekordablösesumme von 80 Millionen Euro an dessen bisherigen Verein Atlético Madrid zahlten, von FCB-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge.

+++ Hernández über Mentalität +++

"Ich bin ein Mentalitätsspieler. Ich bin stolz, dieses Trikot zu tragen und diese Farben zu verteidigen. Das ist etwas Großes für mich. Was meine Verletzung angeht: Ich wurde vor drei Monaten operiert, das Band fühlt sich gut an, ich fühle mich gut. Ich arbeite in kleinen Schritten. Ich hoffe, dass die medizinische Abteilung bald grünes Licht gibt, damit ich von Beginn an die Bundesliga-Saison starten kann."

Rummenigge ergänzt: "Ich hätte als Stürmer nicht gerne gegen Hernández gespielt."

+++ Rummenigge über Boateng +++

"Es ist nicht klar, dass er uns verlassen wird. Er hat noch zwei Jahre Vertrag. Wir werden weiter beobachten, wie es weiter geht. Der wichtigste Grund, warum Mats den FCB verlassen hat, ist, dass der Trainer mit Niklas, Lucas und Benjamin plant. Das gilt auch für Jérôme, deswegen muss er schauen und sich entscheiden."

+++ Hernández über Ablöse +++

"Der FC Bayern hat große Anstrengung übernommen, um mich zu holen. Jetzt gilt es darum, den Verantwortlichen zu zeigen, dass die 80 Millionen gut investiert sind."

+++ Rummenigge über Neuer-Berater und Transfers +++

"Ich habe gelesen, der beste deutsche Innenverteidiger würde nicht mehr bei Bayern spielen. Das sehe ich nicht so. Auch in der Nationalmannschaft spielt Niklas Süle. Wir sind mit Hernandez, Süle und Pavard sehr gut aufgestellt. Auch auf europäischer Ebene. Ich hatte heute Morgen ein Telefonat mit Manuel Neuer. Es handelt sich um eine reine private Meinung von Thomas Kroth (Berater von Manuel Neuer, Anm. d. Red.). Wir haben das zur Kenntnis genommen, ich fand das etwas eigenartig. Bisher hatten wir ein seriöses und gutes Verhältnis zu ihm. Wir haben ein demokratisches Verhältnis hier.

Wir haben den 8. Juli. Der Transfermarkt ist bis zum 2. September auf. Wir, insbesondere Hasan, arbeiten konzentriert auf dem Transfermarkt. Bislang hat es noch keinen großen Transfer gegeben, zumindest keinen, der einen Domino-Effekt auslöst. Darauf wartet man ein wenig in Fußball-Europa. Wenn es diesen gibt, werden viele Transfers folgen. Wir sind in Position. Wir haben ausreichend Geduld und schon viele Transfers spät im Fenster beschlossen. Arjen Robben haben wir mal fünf Minuten vor Transferschluss zum FC Bayern transferiert.

"Wir werden eine Mannschaft haben, die in drei Wettbewerben wettbewerbsfähig ist. Wir werden den ein oder anderen Transfer noch tätigen müssen. Wir haben bislang einen Stammspieler aus dem letzten Jahr verloren. Wir werden keinen weiteren Stammspieler abgeben."

+++ Hernández über Rolle in der Abwehr +++

"Wir haben große Spieler mit Erfahrung. Ich kann links oder innen Spieler. Das liegt am Trainer. Und dann liegt es an mir, den Fans und den Verantwortlichen das Vertrauen zurückzuzahlen. Alle Verteidiger beim FC Bayern sind große Spieler, die viel Erfahrung haben. Jeder kann Abwehrchef sein. Ich sehe meine Rolle als sehr gut an. Ich kann ein Leader sein."

+++ Rummenigge lobt Hernández +++

"Wir sind sehr stolz, dass sich Lucas für den FC Bayern entschieden hat. Er ist ein toller Spieler. Wir haben ihn bei der WM ausreichend beobachtet. Er hat damals als linker Verteidigung beeindruckt. Wir sind glücklich, dass wir den Transfer realisieren konnten. Er wird uns sehr gut zu Gesicht stehen und kann als linker Verteidiger und als Innenverteidiger spielen. Nicht nur der FC Bayern, sondern auch die gesamte Bundesliga darf sich glücklich schätzen, einen weiteren Weltmeister hier zu haben."

+++ Hernández fängt auf Deutsch an +++

Los geht's. Hernández ist da, die PK kann beginnen. "Servus, ich bin Lucas. Ich bin glücklich, hier zu sein. Ich freue mich auf eine gute Saison mit dem FC Bayern. Pack mas", sagt der Neuzugang auf Deutsch.

+++ Neuers Berater kritisiert Transfergebahren +++

Die geringe Transferausbeute der Münchner veranlasste Manuel Neuers Berater Thomas Kroth jüngst zu unverhohlener Kritik. "Manuel ist erfolgsorientiert. Mein Eindruck ist, dass der Abstand zu den vier englischen Top-Teams schon gravierend ist und der Münchner Kader aktuell noch nicht entsprechend - also konkurrenzfähig - aufgestellt ist, um auch die Ziele von Manuel ernsthaft anzugehen", sagte Kroth der Süddeutschen Zeitung.

+++ FCB-Transferausbeute noch mau ++

Auf dem Transfermarkt ist die Gesamtbilanz der Münchner noch dürftig. Zwar kamen mit Hernández und dem Ex-Stuttgarter Benjamin Pavard zwei Weltmeister, die die Abwehr des Rekordmeisters verstärken sollen. Doch in der Offensive sind noch keine Nachfolger für die scheidenden Legenden Franck Ribéry und Arjen Robben gefunden worden.

+++ Willkommen aus München +++

Herzlich willkommen aus München. Der FC Bayern präsentiert heute im Rahmen einer PK seinen Rekord-Neuzugang Lucas Hernández. Auch der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge wird anwesend sein und die Fragen der Pressevertreter beantworten.