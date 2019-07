Auftaktpleite für den FC Bayern.

Im ersten Spiel des International Champions Cups gegen den FC Arsenal unterlagen die Münchner in Los Angeles vor 26.704 Zuschauern mit 1:2 (0:0).

Zunächst fälschte Nachwuchstalent Louis Poznanski einen Schuss von Pierre-Emerick Aubameyang unglücklich ins eigene Tor ab (48.). Robert Lewandowski erzielte den Ausgleich per Kopf (71.) nach einer starken Flanke von Serge Gnabry. Arsenal-Talent Eddie Nketiah besiegelte die Münchner Pleite (88.).

Arp startet auf der linken Seite

Die Münchner begannen die erste Halbzeit im 4-1-4-1-System mit einem Sechser. Neuzugang Jann-Fiete Arp kam über die linke Seite und machte dort seine Sache ordentlich. Renato Sanches (Knieprobleme) und Alphonso Davies (Trainingsrückstand) standen nicht im Kader gegen die Gunners.

Die Londoner machten, in Person von Mesut Özil und Aubameyang, den Bayern in der ersten Halbzeit das Leben schwer und hatten mehrere Chancen zur Führung. Die Münchner hatten ihre beste Chance im ersten Durchgang durch Thomas Müller, der aber aus kurzer Distanz an Bernd Leno scheiterte (32.).

Kurz vor der Halbzeit verletzte sich Bayern-Nachwuchsmann Daniels Ontuzans. Er knickte nach einem Zweikampf mit Joe Willock weg (44.).

Kovac tauscht komplett zur Halbzeit

Zur zweiten Halbzeit wechselten die Bayern-Trainer Niko Kovac einmal komplett durch.

Poznanski verlor zunächst einen Zweikampf gegen Aubameyang und fälschte anschließend den Schuss des Gabuners unhaltbar ins eigene Tor ab. In der Folge drängten die Gunners auf den nächsten Treffer. Neuzugang Benjamin Pavard rettete bei seinem Debüt für die Münchner einmal auf der Linie (60.)

Lewandowski erzielte nach toller Vorarbeit von Gnabry per Kopf den 1:1-Ausgleich. In der Folge vergaben die Münchner erneut durch den auffälligen Gnabry (80.) und Coman (81.), der sich in guter Frühform befindet, zwei große Chancen zur Führung.

Alles schien auf das Elfmeterschießen zuzusteuern, doch Arsenal-Talent Nketiah schob in der 88. Minute zum 2:1 für die Londoner ein und besiegelte damit Bayerns Auftaktpleite.

Özil und Aubameyang mit starker Leistung

Bei den Engländern zeigten vor allem Mesut Özil und Pierre-Emerick Aubameyang eine starke Leistung, während bei den Münchnern in der zweiten Halbzeit das Innenverteidiger-Duo Pavard/Niklas Süle die eine oder andere Unsicherheit zeigte.

Chance zur Besserung haben die Bayern am Sonntag (ab 2 Uhr LIVE im TV und STREAM), wenn es im nächsten Test gegen Real Madrid geht. Zum Abschluss der USA-Tour steht am 24. Juli noch ein Duell mit dem AC Mailand an.

Der Pflichtspielauftakt steigt am 3. August (20.30 Uhr) beim Supercup gegen Vizemeister Borussia Dortmund. Zum Bundesligastart reist am 16. August (20.30 Uhr) Hertha BSC nach München.