Beim FC Schalke 04 steht am heutigen Sonntag die Mitgliederversammlung auf dem Programm. Nach einer sportlich nicht zufriedenstellenden Saison und den Querelen um Christian Heidel dürfte es einiges an Gesprächsbedarf geben.

Dazu steht auch die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder und des Vorsitzenden an. Unter anderem stellt sich auch der aktuelle Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies zur Wiederwahl.

Los geht es mit der Versammlung um 12.30 Uhr. Die ersten Fans dürfen die Halle um 10.00 Uhr bertreten, ab 11.00 Uhr startet das Rahmenprogramm.

Die JHV des FC Schalke 04 JETZT im SPORT1-Liveticker:

+++ 12.25 Uhr: Viele neue Gesichter auf der Bühne +++

Neben dem wohl bekanntesten neuen Gesicht von David Wagner, der kürzlich als neuer Trainer vorgestellt wurde, wird auch die sportliche Leitung zum ersten Mal an einer S04-Mitgliederversammlung teilnehmen. Neben dem neuen Sportvorstand Jochen Schneider wird auch der Technische Direktor Michael Reschke ein paar Worte verlieren. Auch die Mannschaft nimmt an der Versammlung Teil.

+++ 12.14 Uhr: Stellt S04 zwei neue Spieler vor?

Unter den versammelten Mitgliedern wird heiß über die möglichen Verkündungen während der Mitgliederversammlung diskutiert. Die Namen Ozan Kabak und Benito Raman kreisen durch die Veltins Arena. Werden die Transfers beider Spieler heute bekanntgegeben? Der Düsseldorfer Raman trainierte heute morgen noch am Rhein. Auch die Verpflichtung von Torhüter Markus Schubert könnte offiziell werden.

+++ 12.11 Uhr: Vorläufiges Programm +++

Nach der Eröffnung, die voraussichtlich um 12:30 Uhr stattfindet, werden zuerst die obligatorischen Ehrungen vorgenommen. Anschließend werden mögliche Satzungsänderungen beschlossen. Danach beginnt das Wahlverfahren. Neben dem Aufsichtsrat wird auch für den Ehrenrat und den Wahlausschuss abgestimmt. Im Anschluss an die Wahlen stellen die Verantwortlichen des Vereins Berichte des letzten Jahres vor. Zum Ende der Mitgliederversammlung stehen noch die Entlastungen der Gewählten an.

+++ Tönnies stellt sich zur Wiederwahl +++

Auch Clemens Tönnies wird sich bei der Wiederwahl zum Aufsichtsratsvorsitzenden kritischen Stimmen stellen müssen. Zu schlecht waren die letzten sportlichen Leistungen und auch das Trainerkarussell konnte Tönnies unter seiner Ägide einfach nicht zum Stehen bringen. Mit Ingo Müller und Matthias Rüter hat Tönnies zwei Gegenkandidaten.

Allerdings fällt auch die erfolgreichste Phase in seine Amtszeit. In 18 Jahren spielte Königsblau 15 Mal international, sieben Mal davon in der Champions League. Man darf also gespannt sein, wie das Votum der Fans ausfallen wird.

+++ Herzlich Willkommen Auf Schalke +++

Bereits seit 10.00 Uhr strömen die Fans in die Halle. Seit 11.00 Uhr sorgt das Rahmenprogramm für gute Laune vor einer Mitgliederversammlung, die durchaus emotional werden dürfte.