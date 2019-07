Der SC Paderborn hat das erste Testspiel der Saisonvorbereitung zweistellig gewonnen. Gegen den Kreisligisten VfB Salzkotten setzte sich das Team von Trainer Steffen Baumgart mit 20:0 (7:0) durch. Neuzugang Cauly Oliveira Souza war mit drei Treffern erfolgreichster Schütze der Gäste.

Salzkotten hatte sich bereits vor der Partie nicht viel gegen den hochklassigen Gegner ausgerechnet: "Es ist davon auszugehen, dass es zweistellig wird", sagte der Abteilungsvorsitzende Manfred Bartscht dem Westfalen-Blatt.

Zur Saisoneröffnung empfängt Paderborn am 3. August den italienischen Erstligisten Inter Mailand, eine Woche später trifft der Bundesliga-Aufsteiger im DFB-Pokal auf Regionalligist SV Rödinghausen.

Anzeige

Am Mittwoch verkündete Paderborn zudem einen weiteren Härtetest vor dem Start in die neue Saison. In Gütersloh misst sich Paderborn mit dem spanischen Erstligisten Athletic Bilbao.