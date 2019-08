vergrößernverkleinern Die Bundesliga wird für Fans immer teurer © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Die Preise in der Bundesliga steigen zum Teil deutlich an. Tickets, Fanartikel und Trikots kosten die Fans mehr als in der vergangenen Saison.