Borussia Dortmund hat weitere Sanktionen gegen seine beiden ehemaligen Spieler Norbert Dickel und Patrick Owomoyela verhängt.

Wie der Verein der Bild-Zeitung bestätigte, werden beide vorerst keine Spiele mehr im hauseigenen Klub-TV oder NetRadio kommentieren. Das Duo soll "eine kleine Gedankenpause bekommen".

BVB-Duo leistet sich verbale Fehlgriffe

Grund sind fragwürdige Witzeleien des Duos während des Testspiels des BVB gegen Udinese Calcio am 27. Juli. Dabei vergriffen sich sowohl Dickel als auch Owomoyela während der Live-Übertragung der Partie im vereinseigenen Sender gleich mehrfach im Ton.

Anzeige

So fiel immer wieder der abwertende Begriff "Itaker", zudem machten sich die beiden über die Namen der gegnerischen Spieler lustig. Owomoyela versuchte sich obendrein an einer Hitler-Parodie und merkte im Tonfall des Diktators an: "Große Schlachten, die hier geschlagen wurden".

DAZN gratis testen und die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga live & auf Abruf erleben| ANZEIGE

BVB-Fans reagieren entrüstet

Der Versuch der BVB-Kommentatoren, witzig zu sein, ging allerdings mächtig nach hinten los. Im Fanforum "Schwatzgelb" reagierten zahlreiche Anhänger der Borussen mit Unverständnis und kritisierten die verbalen Aussetzer von Dickel und Owomoyela scharf: "Wer Italiener wiederholt beleidigt [...] und auch noch eine Hitlerparodie zum Besten gibt, dem muss man schon mitteilen, dass das ziemlich grenzwertig ist", befand ein User. Ein anderer fand das Verhalten der beiden "zum Fremdschämen".

Nachdem das Video des Spiels gegen Udine inklusive des unangebrachten Live-Kommentars zunächst noch auf der Vereinshomepage verblieb, reagierte der BVB und löschte es von der Webseite. Am Montagabend war es aus dem YouTube-Channel der Dortmunder verschwunden.

Jetzt das aktuelle Trikot von Borussia Dortmund bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Klub zieht Konsequenzen

Zudem hatte der Klub dem WDR mitgeteilt, dass man die Aussagen der beiden Kommentatoren nicht billige: "Wir haben ihr Fehlverhalten sanktioniert und beiden unmissverständlich verdeutlicht, dass ihr Versuch, witzig zu sein, vollkommen schiefgelaufen ist, absolut deplatziert war, und derlei Äußerungen bei uns keinen Platz haben."

Owomoyela und Dickel seien aber "seit Jahren intensiv in der Anti-Rassismus-Arbeit" des BVB tätig und nach dem Udine-Spiel selbst "auf die Geschäftsführung zugegangen". Weiter hieß es in dem Statement: "Beiden waren ihre Äußerungen von vor neun Tagen ausgesprochen unangenehm. Sie waren zutiefst enttäuscht von sich selbst!"

So hätten die beiden früheren Dortmunder Bundesligaspieler "versprochen, dass sich derlei nicht wiederholen wird. Sie haben selbst während der nächsten Übertragung betont, dass sie 'neben der Spur waren'. Dem ist nichts hinzuzufügen."