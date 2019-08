Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf muss längere Zeit auf Aymen Barkok verzichten. Der Mittelfeldspieler hat im Testspiel beim Kreisligisten TSV Krefeld-Bockum am Dienstag eine Schultereckgelenksprengung und Muskelverletzung erlitten und muss nach Vereinsangaben an der rechten Schulter operiert werden.

Barkok ist seit Anfang der letzten Spielzeit von Eintracht Frankfurt ausgeliehen. Ende Juni 2020 wird er zu den Hessen zurückkehren. In der letzten Spielzeit kam er zwölf Mal für Düsseldorf in der Bundesliga zum Einsatz. Bei drei Reserve-Einsätzen in der Regionalliga-West gelang ihm ein Treffer.

Am Samstag (ab 15.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) starten die Düsseldorfer bei Werder Bremen in die neue Bundesliga-Saison.