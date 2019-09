Bleibt RB Leipzig an der Tabellenspitze oder zieht der FC Bayern vorbei?

Das ist die große Frage vor dem 6. Bundesliga-Spieltag. Hintergrund: Die "Roten Bullen" (Platz 1, 13 Punkte) treten zum schweren Heimspiel gegen den FC Schalke 04 an (Platz 5, 10 Punkte), und brauchen fast zwingend einen Sieg, um ihren Platz an der Sonne zu verteidigen. (Bundesliga: RB Leipzig - FC Schalke 04 ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Denn die Münchner (Platz 2, 11 Punkte) sind bei Tabellen-Schlusslicht und Aufsteiger Paderborn zu Gast, wo ein Sieg Pflicht ist. (Bundesliga: SC Paderborn - FC Bayern München ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Schalkes erste Reifeprüfung

Für den Beinahe-Absteiger Schalke ist die Partie in Leipzig eine erste Reifeprüfung nach drei Siegen gegen die Hertha (3:0), Paderborn (5:1) und Mainz 05 (2:1) - allesamt Klubs, die nach fünf Spielen im Tabellenkeller stehen.

Schalkes Fußball hat sich unter dem neuen Trainer David Wagner deutlich verändert: Frühes Attackieren, schnelles Direktspiel in die Spitze, die Spieler laufen im Schnitt pro Spiel zwei Kilometer mehr als im Vorjahr, bei Sprints ist Schalke in der Liga sogar führend. Das Ergebnis: 10:2 Tore in den letzten drei Spielen.

Erstaunlich ist dabei, dass Wagner diesen Aufschwung fast ausschließlich mit dem Personal herbeigeführt hat, das schon in der katastrophalen Vorsaison auf dem Platz stand.

Schlusslicht gegen Meister

Als Schlusslicht und einzig noch siegloses Team ist Aufsteiger Paderborn am Samstag gegen Titelverteidiger Bayern München krasser Außenseiter.

Trotz der mageren Punkte-Ausbeute (ein Zähler aus fünf Spielen) demonstriert SCP-Trainer Steffen Baumgart vor dem ungleichen Kräftemessen eine breite Brust. "Wir spielen unser Spiel. Vollgas nach vorne. Es geht auch gegen die Bayern darum, drei Punkte zu holen. Das Spiel beginnt bei 0:0. Mal schauen, wie es nach 90 Minuten steht."

Die Bayern reisen ohne den kranken Ivan Perisic (Grippe) an. Daneben fehlen Rechtsverteidiger David Alaba (Muskelfaserriss), Nationalspieler Leon Goretzka (Oberschenkel-OP) und Jann-Fiete Arp (Hand-OP).

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Paderborn: Huth - Dräger, Strohdiek, Hünemeier, Collins - Gjasula, Vasiliadis - Oliveira Souza, Antwi-Adjei - Zolinski, Michel

FC Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Boateng, Hernández - Kimmich, Thiago - Gnabry, Coutinho, Coman - Lewandowski

Leipzig: Gulacsi - Konate, Upamecano, Orban - Mukiele, Demme, Saracchi - Sabitzer, Forsberg - Werner, Poulsen

Schalke: Nübel - Kenny, Stambouli, Nastasic, Oczipka - Mascarell, Serdar - Caligiuri, Uth, Harit - Burgstaller

So können Sie Paderborn - FC Bayern LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Skygo

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App