Das brisante Wiedersehen zwischen Martin Hinteregger und dem FC Augsburg droht auszufallen.

Der Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt hat Wadenprobleme und verpasste dadurch bereits am Montag das EM-Qualifikationsspiel mit Österreich in Polen (0:0).

"Martin hat Probleme in der Muskulatur", sagte Nationaltrainer Franco Foda hinterher. Hinteregger konnte laut kicker zuletzt auch nicht trainieren, sein Einsatz am Samstag in Augsburg ist fraglich (Bundesliga: FC Augsburg - Eintracht Frankfurt ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Auch im Rückrunden-Duell verletzt

Hinteregger war nach einigen Querelen im Sommer schließlich von Augsburg zurück nach Frankfurt gewechselt, wohin ihn die Augsburger bereits im vergangenen Winter ausgeliehen hatten.

Kurios: Als der Verteidiger während seiner Leihe in der Rückrunde gegen den FCA spielte, verletzte er sich ebenfalls und musste bereits in der Anfangsphase ausgewechselt werden.