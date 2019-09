Unter der Woche gewann der FC Bayern mit 3:0 gegen Roter Stern Belgrad in der Champions League.

Am Samstag will die Mannschaft von Cheftrainer Niko Kovac gegen Aufsteiger 1. FC Köln den nächsten Heimsieg in der Allianz Arena feiern. (Bundesliga: FC Bayern München - 1. FC Köln, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Nachdem die Bayern das Topspiel des vergangenen Spieltages bei RB Leipzig unentschieden spielten, rutschte der Rekordmeister in der Tabelle auf den vierten Platz hinter den SC Freiburg ab. Bei allerdings lediglich zwei Zählern Rückstand auf den Tabellenführer aus Sachsen können die Münchner theoretisch bereits am 6. Spieltag wieder an die Spitze springen.

"Alles entscheidet sich im Kopf. Die Jungs sind gut drauf. Wir haben kein Alibi und gute Spieler auf der Bank", so Kovac im Vorfeld der Partie, welche er mit seiner Mannschaft "natürlich gewinnen" wolle.

Bayern: Müller gemeinsam mit Coutinho?

Ob Thomas Müller und Philippe Coutinho möglicherweise gemeinsam in der Startelf stehen werden, hält der Kroate eher für fraglich. "Das ist dann doch ein bisschen offensiv. Da fehlt dann etwas die Balance", führt er aus und hält es nicht für gänzlich ausgeschlossen.

Das Spiel gegen die Geißböcke wolle Bayern selbstredend gewinnen, um "oben dabei" zu bleiben. Jede Mannschaft, die gegen den FCB spiele, gebe immer das Maximum. "Wir müssen auch immer 100 Prozent geben, sonst reicht es nicht", stellte Niko Kovac klar.

Den Punktgewinn am vergangenen Wochenenden bei RB Leipzig betrachtet Kovac weiterhin als Erfolg, vielmehr wurme ihn immer noch das Unentschieden am 1. Spieltag zuhause gegen Hertha BSC. Grundsätzlich müsse man "jetzt nicht alles dramatisieren", da sich der Rückstand auf die Spitzenposition auf lediglich zwei Zähler beziffere.

Köln will überraschen

Mit drei Punkten findet sich der 1. FC Köln nach vier Spielen nur hauchdünn vor dem Relegationsplatz und dem dort rangierenden 1. FSV Mainz 05 wieder.

Die schmerzliche 0:1-Derbyniederlage gegen Borussia Mönchengladbach im Rücken, wollen die Domstädter dem Rekordmeister dennoch "Paroli bieten". Mannschaftskapitän Jonas Hector verweist außerdem auf das 2:2-Unentschieden von Hertha BSC am 1. Spieltag, das gezeigt habe wie es gehe.

Verzichten müssen die Kölner in jedem Fall auf Mittelfeldspieler Birger Verstraete. Der Belgier wurde am Außenmeniskus operiert und fällt zwei bis drei Wochen aus.

Für die Mannschaft von Cheftrainer Achim Beierlorzer sei es wichtig "mutig" zu sein und "nach vorne" zu verteidigen. "In welcher Höhe wir das machen, müssen wir immer wieder entscheiden. Wir dürfen ihnen aber nicht so viel Raum geben, um sich durchzukombinieren", so der Kölner Cheftrainer im Vorfeld der Partie beim Rekordmeister

So können Sie FC Bayern München - 1. FC Köln LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Skygo

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App