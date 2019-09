Vor dem Spitzenspiel am Samstag zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern (Bundesliga: RB Leipzig - FC Bayern München, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) hat Diego Demme über Joshua Kimmich gesprochen.

Das Duo spielte eineinhalb Jahre gemeinsam bei den Leipzigern. Demme war dort öfter in der WG von Kimmich und Yussuf Poulsen zu Gast.

Demme erklärte nun dem Fußballmagazin 11 Freunde, was Kimmich auf dem Platz auszeichnet: "Er strahlt in jeder Situation eine unglaubliche Ruhe aus und findet Lösungen in Lichtgeschwindigkeit. Auch unter Druck und in engen Zweikämpfen bringt er seine Pässe an den Mann. Ich finde das wirklich beeindruckend. Hinzu kommt seine wirklich ausgeprägte Siegermentalität. Er kann nicht verlieren."

Im Vergleich zu seiner Zeit in Leipzig (2013-2015) habe sich Kimmich weiter verbessert. "Jo ist torgefährlicher geworden und hat auch jetzt viel mehr Torbeteiligungen durch Vorlagen. In Bedrängnis dreht er mit dem Ball auf, wechselt die Seiten und verlagert so das Spiel", verriet Demme über seinen früheren Teamkollegen.

Demme spricht über Kimmichs Schwäche

Mit einem Augenzwinkern sprach er dann über Kimmichs Schwäche: "Er muss noch an seinem Bizeps arbeiten."

Auch zur aktuellen Debatte, ob Kimmich im defensiven Mittelfeld - seiner Lieblingsposition - oder auf der Position des Rechtsverteidigers spielen soll, äußerte sich Demme. "Bis auf die Torhüterposition kannst du ihn eigentlich überall hinstellen. Im Mittelfeld find ich ihn gut, weil er von dort das Spiel lenken kann."

Er ergänzte: "Wir beide haben auch schon immer für Mittelfeldspieler geschwärmt. Früher haben wir uns vor den Spielen noch mal Youtube-Zusammenschnitte angeschaut, ich von Andrea Pirlo, er von Xavi."