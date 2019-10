Das Duell der Gegensätze fand am 9. Spieltag in der Allianz Arena in München statt.

Der deutsche Rekordmeister Bayern München traf auf Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin. Beide Mannschaften standen sich in der Historie noch nie gegenüber.

Nach zwei sieglosen Spielen setzte sich die Kovac-Elf in einem Kampfspiel gegen Aufsteiger Union Berlin trotz weitgehend ideenarmer Vorstellung mit 2:1 (1:0) durch. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Anzeige

Die Bundesliga-Highlights am Sonntag ab 9.30 Uhr in Bundesliga Pur im TV auf SPORT1

Pavard schießt Bayern in Führung

Damit klettern die Bayern zumindest vorübergehend wieder an die Tabellenspitze. (SERVICE: Tabelle der Bundesliga)

Vor dem Anpfiff des Spiels setzte die Mannschaft des FC Bayern München ein Zeichen für ihre verletzten Teamkollegen. Alle Spieler gingen für ein Gruppenfoto auf den Rasen und hielten dabei die Trikots von Lucas Hernández und Niklas Süle in die Höhe.

Benjamin Pavard brachte die Bayern gegen zähe Hauptstädter per Dropkick-Tor in Führung (13.). Doch der Serienmeister spielte abermals derart unkonzentriert, dass Kapitän Manuel Neuer seine Vorderleute in einem mittelschweren Tobsuchtsanfall zusammenstauchen musste (51.).

Alles zum 9. Spieltag im CHECK24 Doppelpass mit Marcel Reif, Oliver Ruhnert und Horst Heldt am Sonntag, ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de.

Lewandowski stellt Rekord auf

In der 53. Minute erhöhte Robert Lewandowski zum 2:0. Nach einem Zuspiel von Alphonso Davies hatte Lewandowski zunächst Glück, dass ihm der Ball von Unions Marvin Friedrich wieder vor die Füße fiel.

Doch der Rekordtorschütze blieb 13 Meter vor dem Tor eiskalt und vollendete rechts unten. Für den Stürmer war es in der Bundesliga bereits der 13. Treffer. Mit diesem Tor stellte er einen weiteren Rekord auf.

Der 31 Jahre alte Pole traf als erster Spieler überhaupt in den ersten neun Saisonspielen mindestens einmal ins Tor.

Zwei Elfer für Union

Einen Aufreger gab es in der 58. Minute nachdem Ivan Perisic den Ball nach einer Ecke der Berliner an die Hand bekam. Der VAR entschied auf Elfmeter, doch Manuel Neuer parierte den Schuss von Sebastian Andersson.

Jetzt aktuelle Fanartikel der Bundesliga bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

In der 85. Minute bekamen die Berliner dann das zweite Mal die Möglichkeit einen Elfmeter zu verwandeln, nachdem Sebastian Polter im Strafraum gefoult wurde. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte (86.) zum 2:1-Endstand.

Am kommenden Spieltag kommt es zu Stadtduell: Die Köpenicker treffen auf die Hertha. Die Bayern hingegen müssen zur Eintracht nach Frankfurt. (SERVICE: Spielplan der Bundesliga)

Erlebe bei MAGENTA SPORT mit Sky Sport Kompakt alle Sky Konferenzen der Fußball-Bundesliga live! | ANZEIGE