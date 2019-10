Außenverteidiger Lukasz Piszczek vom Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund hat sich einen Faserriss zugezogen und fällt zwei Wochen aus.

Wie der BVB am Montag mitteilte, hat sich der 34-Jährige die Verletzung in der Partie beim SC Freiburg (2:2) zugezogen und wird im nächsten Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (am 19. Oktober um 18:30 Uhr LIVE im SPORT1 Liveticker) nicht zur Verfügung stehen.

Piszczek war am Samstag in der 14. Minute ausgewechselt worden.