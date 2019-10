Mit neun Punkten liegt der FC Bayern in der Champions League nach dem Sieg bei Olympiakos Piräus zwar auf Achtelfinal-Kurs, in der Liga hat der Rekordmeister nach zwei sieglosen Spielen in Serie aber ordentlich Sand im Getriebe.

Auch ohne die verletzten Niklas Süle und Lucas Hernández zählt für die Mannschaft von Niko Kovac am Samstag gegen Aufsteiger Union Berlin (Bundesliga: FC Bayern - Union Berlin, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) daher nur ein Sieg.

Vor dem Spiel gegen die Berliner stellt sich der Trainer den Fragen der Presse. Die Pressekonferenz zum Nachlesen im Ticker.

Anzeige

+++ Das war's +++

Die PK ist beendet, alle Fragen sind beantwortet.

+++ Kovac über Mai und Martínez +++

"Ich habe noch nicht mit den Ärzten gesprochen. Gestern ging es Javi deutlich besser. Bei Serge müssen wir schauen, wie er sich fühlt. Wir dürfen kein Risiko gehen. Wenn es heute noch Probleme gibt, werden wir ihn auf keinen Fall zum Einsatz bringen. Und Lukas hat bei den Amateuren nicht gespielt, weil er eine Verletzung des Innenbandes hatte. Vielleicht kann er heute schon dabei sein."

+++ Kovac über Boateng-Aussage +++

Boateng könnte wieder ein Kandidat für mehr sein, wenn er gut spielt, hatte Kovac gesagt. Heißt das: Für die Nationalmannschaft? "Ich lasse Ihnen mal die Interpretation", sagt Kovac lächelnd.

+++ Kovac über Lewandowski +++

"Ich finde, dass Lewy in der Form seines Lebens spielt. Das ist ein Produkt seiner Arbeit von Beginn an. Er will in jedem Training so viel wie möglich richtig machen. Er genießt einen sehr hohen Stellenwert. Er ist körperlich in einem Top-Zustand. Das gibt ihm die nötige Konzentration, die man als Stürmer braucht. Wir sind froh, dass wir ihn haben. Er ist der, der uns so weit oben hält im Moment. Er ist 30, und mit 30 hat man eine höhere Erfahrung als vielleicht einer, der mit 20 anfängt. Er hat schon einiges erlebt, vieles gutes, und einiges, was nicht gut war. Das prägt einen."

+++ Kovac über Machtworte von den Bossen +++

Muss von anderer Seite, von Bossen, deutlicher kommuniziert werden, um auch Trainer aus der Schusslinie zu nehmen? "Das kann sein, muss nicht sein. Ich weiß, wie das Geschäft läuft."

+++ Kovac über Kritik an Trainern +++

"Man muss allgemein über gewisse Sachen reden. Wir sind am achten Spieltag. Das (die Trainerdiskussionen, Anm. d. Red.) deutet auf eine Tendenz hin, die nicht gut ist. Es gibt genügend andere Mannschaften, bei denen man nach acht Spieltagen anfängt, alles in Frage zu stellen. Wir reden von Respekt, und das hat nicht viel mit Respekt zu tun, wenn man direkt auf den Trainer losgeht. Das ist keine gute Tendenz. Jeder verlangt heutzutage Respekt. Man kann nicht, wenn man mal ein Spiel verliert, alles in Frage stellen. Favre ist genauso wie wir mit 15 Punkten Vierter. Und auf einmal ist alles schlecht. Da werden Namen gehandelt, das verstehe ich nicht. Warum immer auf Kosten des Trainers? Auf dem Rücken des Trainers? Es ist komisch, wenn alles immer nur auf eine Person projiziert wird. Der Trainer ist der, der alles leitet."

+++ Kovac über Druck +++

"Ich kann Ihnen sagen: Ich bin mit meinen Chefs in Kontakt. Der Sturm wird eher von draußen reingeweht, von daher bin ich recht entspannt." Er fügt auf SPORT1-Nachfrage an: "Die Erfahrung im letzten Jahr war sehr hilfreich."

+++ Kovac über Rummenigges Kritik +++

"Er sprach von Sorglosigkeit. Wenn er davon spricht, weiß man denke ich, wer damit gemeint ist. Wir sind im regelmäßigen Austausch. Wir haben alle die Aufgabe, Spiele zu gewinnen. Man erwartet neben Siegen auch schönen Fußball. Wenn man erfolgreich ist, kommt der nötige Glanz dazu."

+++ Kovac über Boateng +++

"Wir müssen heute mal ein Screening machen, wie sich die Jungs fühlen. Dafür haben wir genügend Fachleute. Dann werden wir das Training abwarten, wer von Beginn an spielen kann oder wer nicht. Wir werden frische Leute bringen. Ich habe am Anfang der Saison gesagt: Wir werden jeden brauchen. Jetzt ist er (Boateng) wieder gefragt. Er hat das in seiner Karriere bewiesen und wird das auch in Zukunft beweisen, dass er ein qualitativer Verteidger ist. Wird er gut spielen, wird er vielleicht auch wieder eine Alternative für ganz andere Aufgaben."

+++ Kovac über Unions Spiel gegen Dortmund +++

"Union hat in dem Spiel zu Hause gespielt. Alle, die schonmal an der Alten Försterei waren, wissen, dass es dort kein einfaches Spiel ist. Wir haben daheim die Aufgabe, das Spiel zu gewinnen und Tabellenführer zu werden. Bei Union ist eine Stabilität zu sehen. Sie werden defensiv gut sein. Die Lösung ist einfach: Wenig Ballverluste. Die leichten Ballverluste müssen wir abstellen, dann kriegen wir leichter eine Dominanz. Wir müssen vielleicht Geduld mitbringen."

+++ Kovac über Basics +++

"Im Fußball ist das Entscheidende das 1 gegen 1. Wenn dir ein Mitspieler hilft, ist es einfacher. Aber es geht um die Bereitschaft, das Duell zu suchen - defensiv und offensiv. Da muss man manchmal einen Weg mitgehen, den mal normal nicht mitgeht. Du musst Vertrauen in deine Mitspieler haben, aber das meiste Vertrauen musst du in dich haben. Du musst derjenige sein, der eventuell löschen kann. Wenn sich jeder erst einmal auf sich verlässt, ist das der richtige Weg."

+++ Kovac über den Faktor Glück +++

"Ich bin Trainer, und das ist das, was keiner voraussehen kann. Man braucht Glück in bestimmten Situationen, ob es Verletzte gibt oder keine Verletzten. Das ist mitentscheidend, ob eine Saison erfolgreich verläuft oder nicht. Es ist weiterhin möglich, eine erfolgreiche Saison zu spielen. Aber es wird schwieriger. Im Leben braucht man auch Glück. Wir haben leider zwei länger Verletzte. Wir müssen zusehen, dass wir denjenigen, die jetzt spielen, klar machen, dass sie wichtig sind."

+++ Kovac über Frankreichs Rolle bei Hernández' Verletzung +++

"Ich kenne keinen auf der Welt, der sagen kann, ob es damit zu tun hat oder nicht. Ich möchte mich an den Spekulationen nicht beteiligen."

+++ Kovac über Defensivprobleme +++

"Brazzo hat Recht mit der Aussage, dass wir in bestimmten Bereichen besser werden können. Offensiv sind wir besser. Die Defensive gelingt uns derzeit nicht. Da rede ich nicht von taktischen Abläufen. Wir machen zu viele individuelle Fehler. Die Zweikämpfe muss man führen und dann auch gewinnen. Wir haben einige Verletzte bzw. Schwerverletzte. Aber wir heulen nicht rum, wir machen das beste draus. Es wird trotzdem eine schlagkräftige Truppe am Start sein. Es hilft nichts. Augen zu und durch."

+++ Bayern gehen Innenverteidiger aus +++

Mats Hummels im Sommer an den BVB verkauft, Niklas Süle (Kreuzbandriss) und Lucas Hernández (Teilruptur des Innenbands am rechten Sprunggelenk) mit schweren Verletzungen verloren - der FC Bayern geht vor dem Spiel gegen Union Berlin am Stock und hat mit Benjamin Pavard und Jérôme Boateng nur noch zwei gelernte Innenverteidiger zur Verfügung.

+++ Erstes Aufeinandertreffen beider Vereine +++

Noch nie standen sich der FC Bayern und Union Berlin in einem Pflichtspiel gegenüber. Angst vor dem ersten Auftritt in der Allianz Arena haben die Köpenicker aber nicht. "Es besteht immer eine Chance. Dafür müssen wir unser Potenzial abrufen, bis ans Limit und darüber hinausgehen und natürlich muss auch der Gegner mitspielen. Wir wollen ihnen das Leben so schwer wie möglich machen", kündigte Trainer Urs Fischer bereits an.