Dieser Robert Lewandowski ist nicht von dieser Welt!

Bayern Münchens Torjäger hat mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 (14.) gegen Union Berlin (53.) einen neuen Bundesligarekord aufgestellt und Geschichte geschrieben.

Der Pole traf als erster Spieler überhaupt an jedem der ersten neun Spieltage mindestens einmal ins Tor. Zuvor hatte er sich die Bestmarke mit dem früheren Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang geteilt, der in der Saison 2015/16 an den ersten acht Spieltagen erfolgreich war.

Lewandowski zieht mit Gerd Müller gleich

Zudem überflügelte Lewandowski auch einen Bayern-Rekord von Carsten Jancker aus dem Jahr 2000. Lewandowski erzielte in zwölf Pflichtspielen in Folge mindestens einen Treffer. Für den Stürmer war es in der Bundesliga bereits der 13. Treffer.

Doch damit nicht genug. Erstmals seit Gerd Müller in der Saison 1969/70 trifft ein Bayern-Spieler in 13 Spielen in Folge.