Wirbel um Benito Raman.

In den sozialen Medien kursiert aktuell ein homophobes Video des Neuzugangs von Schalke 04. Es zeigt den belgischen Stürmer, wie er auf flämisch in die Kamera ruft: "Alle Bauern sind schwul."

Drohen dem Stürmer nun Konsequenzen? Wohl eher nicht. Schalke reagierte am Abend via Twitter auf das Video. "Bei dem im Web kursierenden Video von Benito Raman handelt es sich um eine alte Aufnahme aus Zeiten, als er in Belgien spielte. Er hatte damals die Verantwortung für sein Handeln übernommen, sich entschuldigt und die entsprechenden Sanktionen vollumfänglich akzeptiert", erklärte die Königsblauen.

Anzeige

Weiter erklärten die Schalker, das Fehlverhalten seit dem Klub bereits vor der Aufnahme der Vertragsverhandlungen bekannt gewesen. "Ebenso wie alle Spieler des FC Schalke 04 weiß Benito Raman um die Werte unseres Vereins und lebt diese."

Mit den "Bauern" meinte Raman damals die Fans des Club Brügge. Raman spielte für den Rivalen KAA Gent. Es war nicht sein einziges Vergehen in dieser Zeit. Schon 2015 war er zwischenzeitlich suspendiert, nachdem er im Anschluss an ein Spiel besagte Parole mit dem Lautsprecher in die Fankurve rief.