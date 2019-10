Der FC Bayern ist hinten nicht ganz dicht. 15 Gegentore schon in dieser Saison, allein zehn in der Liga. In den letzten vier Pflichtspielen immer zwei Gegentore.

Damit die Bayern wieder zu defensiver Stabilität zurückfinden fordert Uli Hoeneß den Einsatz von Javi Martínez.

DAZN gratis testen und die Champions League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Hoeneß: "Abwehrproblematik wird sich erledigen"

"Durch die Verletzung von Niklas Süle (Kreuzbandriss, d. Red.) stellt sich die Abwehr ja mehr oder weniger von selbst auf. Das bedeutet, dass jetzt eine Kontinuität da reinkommt", sagte das Vereinsoberhaupt vor dem Abflug nach Athen, zum dritten Gruppenspiel in der Champions League gegen Olympiakos Piräus. (Champions League: Olympiakos Piräus - FC Bayern ab 21 Uhr im LIVETICKER, alle Infos dazu auch im Fantalk ab 20 Uhr im TV auf SPORT1)

Hoeneß ist sicher: "Die Abwehrproblematik wird sich demnächst erledigen, wenn der Martínez auf der Sechs spielt. Dann bekommen wir sowieso in Zukunft wenig Gegentore. Er hat Samstag (in Augsburg, d. Red.) gut gespielt und als er letztes Jahr zu Weihnachten reinkam, haben wir auch alle Spiele gewonnen. Ich habe große Hoffnungen, dass er dableibt."

Flick tröstet geknickten Spanier auf Ersatzbank

Bislang spielte der 31 Jahre alte Baske noch keine große Rolle in dieser Saison (221 Minuten Einsatzzeit). Unvergessen, wie er vor dem Spiel gegen Hoffenheim den Tränen nahe war, auf der Ersatzbank saß und von Co-Trainer Hansi Flick getröstet wurde, weil er mal wieder nicht spielte.

Jetzt aktuelle Fanartikel vom FC Bayern bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Geht es nach Hoeneß, gehören diese Bilder der Vergangenheit an.