Die DFL hat die zeitgenauen Ansetzungen der Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga jeweils bis zum 21. Spieltag der laufenden Saison 2019/20 bekanntgegeben.

Schalke gegen Gladbach zum Auftakt

In der Bundesliga eröffnen am Freitagabend, den 17. Januar 2020 (20.30 Uhr), der FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach die Rückrunde. Die Begegnung des aktuellen Tabellen-6. mit dem derzeitigen Spitzenreiter wird live im ZDF sowie bei DAZN übertragen.

Die Bayern (bei Hertha BSC) und Borussia Dortmund in Augsburg müssen zum Auftakt am Samstag jeweils um 15:30 Uhr an.

Zum Ende der Winterpause wird der Gleichklang zwischen Bundesliga und 2. Bundesliga mit dann jeweils 19 absolvierten Spieltagen hergestellt, nachdem die 2. Bundesliga – wie schon in den vergangenen beiden Spielzeiten – etwas später als die Bundesliga mit einer "Englischen Woche" (28. bis 30. Januar 2020) den Spielbetrieb wieder aufnimmt.

Der Auftakt ins neue Jahr findet mit der Begegnung zwischen dem DSC Arminia Bielefeld und dem VfL Bochum 1848 am Dienstag, 28. Januar (18.30 Uhr) statt.

Die nachfolgenden Spieltage 20 bis 34 der Bundesliga und 2. Bundesliga werden bis zum Saisonschluss am 16./17. Mai 2020 parallel an Wochenenden ausgetragen.

18. Spieltag

Freitag, 17. Januar 2020:

Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach (20.30)



Samstag, 18. Januar 2020:

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt (15.30)

Fortuna Düsseldorf - Werder Bremen (15.30)

FSV Mainz 05 - SC Freiburg (15.30)

FC Augsburg - Borussia Dortmund (15.30)

1. FC Köln - VfL Wolfsburg (15.30)

RB Leipzig - 1. FC Union Berlin (18.30)



Sonntag, 19. Januar 2020:

Hertha BSC - Bayern München (15.30)

SC Paderborn - Bayer Leverkusen (18.00)



19. Spieltag

Freitag, 24. Januar 2020:

Borussia Dortmund - 1. FC Köln (20.30)



Samstag, 25. Januar 2020:

Borussia Mönchengladbach - FSV Mainz 05 (15.30)

VfL Wolfsburg - Hertha BSC (15.30)

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig (15.30)

SC Freiburg - SC Paderborn (15.30)

1. FC Union Berlin - FC Augsburg (15.30)

Bayern München - Schalke 04 (18.30)



Sonntag, 26. Januar 2020:

Werder Bremen - TSG Hoffenheim (15.30)

Bayer Leverkusen - Fortuna Düsseldorf (18.00)



20. Spieltag

Freitag, 31. Januar 2020:

Hertha BSC - Schalke 04 (20.30)



Samstag, 1. Februar 2020:

Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin (15.30)

TSG Hoffenheim - Bayer Leverkusen (15.30)

Fortuna Düsseldorf - Eintracht Frankfurt (15.30)

FSV Mainz 05 - Bayern München (15.30)

FC Augsburg - Werder Bremen (15.30)

RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach (18.30)



Sonntag, 2. Februar 2020:

1. FC Köln - SC Freiburg (15.30)

SC Paderborn - VfL Wolfsburg (18.00)



21. Spieltag

Freitag, 7. Februar 2020:

Eintracht Frankfurt - FC Augsburg (20.30)



Samstag, 8. Februar 2020:

VfL Wolfsburg - Fortuna Düsseldorf (15.30)

Werder Bremen - 1. FC Union Berlin (15.30)

Hertha BSC - FSV Mainz 05 (15.30)

SC Freiburg - TSG Hoffenheim (15.30)

Schalke 04 - SC Paderborn (15.30)

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund (18.30)



Sonntag, 9. Februar 2020:

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln (15.30)

Bayern München - RB Leipzig (18.00)