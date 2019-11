Jadon Sancho durchlebt derzeit die erste kleine Formkrise seiner bisher so rasanten Karriere.

Beim bitteren 0:5 mit Borussia Dortmund beim FC Bayern wurde der hochveranlagte englische Nationalspieler schon in der ersten Halbzeit ausgewechselt.

Sancho weiß, dass er derzeit nicht auf dem selben Level wie in der Vorsaison ist. Auf seine Teamkameraden kann er sich aber trotzdem verlassen.

"Die Spieler in Dortmund geben mir viele Ratschläge, weil sie so erfahren sind", erklärte der 19-Jährige im Interview mit dem Independent.

Vor allem der Kapitän gebe stets die Richtung vor: "Marco Reus ist ein großartiger Spieler und er macht mir immer wieder deutlich, dass ich im Training weiter hart arbeiten muss, weil sonst jederzeit ein anderer Spieler meinen Platz einnehmen kann."

Sancho nimmt Ratschläge von Reus ernst

Und wenn ein Star wie Reus spricht, dann lauscht auch der zuletzt etwas in die Kritik geratene Shooting-Star: "Ich höre genau zu, weil ich ihm glaube. Es gibt immer jemand unter dir, der deine Position übernehmen will." Wenn man die ganze Woche hart arbeite, könne man sich die Konkurrenz besser vom Hals halten. "Fußball ist sehr konkurrenz-betont und man kann es sich nicht leisten nachzulassen."

Doch auch bei Englands Nationaltrainer Gareth Southgate holte sich Sancho zuletzt Rat ab: "Sancho kam Anfang der Woche zu mir und wir sprachen knapp 25 Minuten. Wir haben die Pflicht, ihm zu helfen, damit er sich weiterentwickeln kann. Auch mit Dortmund stehen wir in Kontakt. Bislang hat er sich unglaublich gut geschlagen", sagte Southgate der Sun.

Der 49-Jährige glaubt zu wissen, warum es beim BVB-Youngster derzeit nicht rund läuft. "Jeder junge Spieler hat Höhen und Tiefen", erklärte Southgate. "Er hat zuletzt viel gespielt, körperlich ist er etwas müde."

Sancho: Das waren meine drei Idole

Sancho hat in seinen jungen Jahren schon viel erlebt. 2017 wagte er den Sprung nach Deutschland. Der Abschied von seinem bisherigen Verein Manchester City war kein einfacher Schritt, wie er heute zugibt. "Es war sehr schwer, aber wenn du liebst, was du tust und eine große Entscheidung triffst, dann musst du es durchziehen." Das habe er getan - und er sei froh, dass er sich "angepasst und die Kultur gelernt" habe.

Auch bei der deutschen Sprache mache er Fortschritte: "Ich habe mir die Trainings-Begriffe ganz gut angeeignet. Bei Team-Besprechungen in deutsch verstehe er "was sie sagen. Natürlich ist es schwierig, es fließend zu sprechen, aber ich lerne es langsam aber sicher."

Die Sprache ist neu, die Aufgabe ist aber eine altbekannte für den Dribbelkünstler. "Meine Situation war immer, dass ich schon von zu Hause weg war, seit ich 11 bin. Es geht darum, wie du Situationen alleine regelst. Es wird viele Tage geben, an denen es schwer ist."

Sich an neue Herausforderungen anzupassen ist eine Stärke des jungen Engländers. Die fußballerischen Fähigkeiten, die er sich auf den Bolz-Plätzen in Süd-London aneignete, zeigt er heute auch auf größter Bühne. "Es ging darum, Dinge zu lernen und mich selbst zu verwirklichen. Es gefällt mir, dass in den echten Spielen zu zeigen", sagte Sancho über seine fußballerischen Anfänge.

Seine Tricks würden ihm bei den Duellen im Eins-gegen-Eins helfen: "Es macht das Verteidigen schwerer, weil den Gegner nicht glaubt, dass du diese Fähigkeiten hast." Wenig überraschend zählt Sancho mit Ronaldinho einen der größten Ball-Zauberer aller Zeiten zu seinen Vorbildern. "Ronaldinho war der Typ, den ich mir am meisten bei YouTube angeschaut habe." Aber auch Frank Lampard und Didier Drogba hätten ihn stets beeindruckt. "Das waren die drei Spieler, zu denen ich aufgeblickt habe."