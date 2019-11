Der FC Augsburg hat nach der Kritik von Michael Gregoritsch reagiert und den Österreicher bestraft.

Gregoritsch darf bis zum kommenden Dienstag nicht am Training der Augsburger teilnehmen und wurde auch aus dem Kader für das Spiel gegen Hertha BSC am Wochenende gestrichen. Obnendrein erhält er vom Verein noch eine Geldstrafe, deren Höhe unbekannt ist.

"Das Verhalten und die Äußerungen von Michael Gregoritsch sind in einem Mannschaftssport ein No-Go. Mit seinen Statements lässt er große Zweifel aufkommen, ob er den Weg des FC Augsburg vollumfänglich mitgehen möchte. Michael Gregoritsch hat nun in den kommenden Tagen Zeit, sich über seine Äußerungen und sein Verhalten intensiv Gedanken zu machen", sagte Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter, der Gregoritsch die Entscheidung in einem persönlichen Gespräch mitteilte.

In der Länderspielpause hatte der Offensivspieler seinen Abgang zum Winter angekündigt. "Für mich ist jetzt klar, dass ich im Winter aus Augsburg weg bin", sagte er dem österreichischen Blatt Kleine Zeitung.

Sein Reservistendasein bezeichnet Gregoritsch unverblümt als "beschissen". Drastische Worte. Doch er wollte schon im Sommer gehen und durfte nicht. Der SV Werder Bremen hätte den Österreicher gerne verpflichtet. "Es lag ein Angebot auf dem Tisch, das ist ein offenes Geheimnis." Doch Augsburg behielt ihn.