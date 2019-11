Servus, Hansi Flick!

Um 11 Uhr bittet der neue Interimstrainer des FC Bayern am Dienstagvormittag erstmals in neuer Rolle zum Bayern-Training. Die Devise lautet: Vorbereiten auf Olympiakos Piräus, um am Mittwoch das Achtelfinale der Champions-League vorzeitig klarzumachen (Champions League: FC Bayern - Olympiakos Piräus, Mi., ab 18.55 Uhr im LIVETICKER).

Um 13.30 Uhr spricht Flick auf einer Pressekonferenz. Ab Donnerstag wird sich auf das Super-Duell gegen Borussia Dortmund am Samstag vorbereitet.

Eine der spannendsten Fragen: Welche Änderungen wird der Weltmeister-Assistent von 2014 vornehmen?

Zuletzt kriselte es in fast allen Mannschaftsteilen. Lediglich Manuel Neuer und Robert Lewandowski riefen regelmäßig Topleistungen ab.

Müller soll zum Flick-Faktor werden

SPORT1 erfuhr: Eine zentrale Rolle in dieser Woche soll Thomas Müller einnehmen!

Ausgerechnet der Ur-Bayer und Sympathieträger, der unter Ex-Trainer Niko Kovac oftmals nur Reservist war, darüber seinen Unmut auch öffentlich äußerte und seit 19 Bundesliga-Spielen torlos ist. All das soll ab sofort der Vergangenheit angehören.

Müller, so der Plan, soll der zuletzt verunsicherten Mannschaft wieder Struktur verleihen. Wohl nicht auf dem Flügel, sondern in zentraler Position.

Martínez und Müller mit größerer Rolle?

Flick und Müller – das passt. Beide schätzen sich und feierten zusammen den WM-Titel in Brasilien, suchten auch in den Vorwochen immer wieder das Gespräch.

Auch Javi Martínez kann sich berechtigte Hoffnungen machen, in dieser Flick-Woche eine tragende Rolle zu spielen. In der Defensive brennt es lichterloh und neben den verletzten Niklas Süle (Kreuzbandriss) und Lucas Hernández (Innenbandriss im Knöchel) fällt gegen den BVB auch Jérôme Boateng (Rotsperre) aus.

Möglich ist daher, dass Martínez schon gegen Piräus in der Innenverteidigung aufläuft, entweder neben Boateng oder Benjamin Pavard. David Alaba dürfte wieder als Linksverteidiger fungieren. Eine wichtige Rolle soll auch wieder auf Joshua Kimmich zukommen. Vereinsintern hofft man, dass der 24-Jährige schnellstmöglich wieder in Topform kommt. Denkbar ist, dass er alleine vor der Viererkette ran darf. Thiago hingegen droht die Bank.