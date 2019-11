Was für ein Pech!

Wie die Bild berichtet, hat sich Fiete Arp am Dienstag im Training erneut am Arm verletzt.

SPORT1 erfuhr: Das Sturm-Talent des FC Bayern ist während der Übungseinheit erneut unglücklich hingefallen. Allerdings nicht auf die Stelle, an welcher Arp Ende September wegen eines Kahnbeinbruchs operiert wurde. Schon damals zog er sich diese Verletzung nach einem Sturz im Training zu.

Arp droht Hinrunden-Aus

Dieses Mal hat sich 19-Jährige einen Bruch im Unterarm (Richtung Ellenbogen) zugezogen. Vereinsintern rechnet man mit einer Ausfallzeit von drei bis vier Wochen. Arp wird eine Art Gips tragen, muss aber nicht operiert werden. Beim Sprinttraining am Mittwoch war der Ex-Hamburger schon nicht mehr dabei.

Die Hinrunde könnte sich für Arp damit erledigt haben.

Das letzte Hinrunden-Spiel der Profis steigt am 21. Dezember gegen den VfL Wolfsburg. Die FCB-Reserve hat ihr letztes Heimspiel einen Tag später gegen die Würzburger Kickers.

Noch kein Faktor in München

Im Sommer wechselte Arp für einen niedrigen, einstelligen Millionenbereich nach München. Dort erhielt er einen gut dotierten, langfristigen Vertrag bis 2024. Eine erneute Leihe stand nach SPORT1-Informationen nicht zur Debatte. Auf der USA-Tour hinterließ der Ex-Hamburger dann einen starken Eindruck. Um fit zu werden, startete er früher als die Profis freiwillig mit der Vorbereitung.

Überraschend stand er jedoch im ersten Bundesliga-Spiel gegen Hertha BSC (2:2) nicht im Kader.

Auch wegen Krankheit und des Kahnbeinbruchs absolvierte Arp bislang keine einzige Bayern-Minute in der Bundesliga. In der 3. Liga spielte er für die Bayern-Reserve auch nur 69 Minuten.

Arp beeindruckt Real-Stars

Vereinsintern schätzt man Arp dennoch. Er gilt als bodenständig und reflektiert. Der Durchbruch gelang ihm aber noch nicht. Auch, weil er sich nach SPORT1-Informationen zwischenzeitlich im Training schwertat.

Eindruck aber hinterließ er schon bei den Größten. Etwa, als er in Houston in einem Testspiel gegen Real Madrid, Linksverteidiger Marcelo an der Strafraumkante vernaschte, zum Tor zog, aber nur das Außennetz traf.

Toni Kroos, der einst mit 17 Jahren sein Profidebüt für den FC Bayern bestritt, sagte damals im Gespräch mit SPORT1 über den FCB-Neuzugang: "Er kommt aus Hamburg und in München wird es eine Umstellung für ihn sein. Bayern wird ihn nicht umsonst geholt haben, denn sie werden was in ihm sehen."

Vorerst muss Arp zusehen, dass er wieder auf die Beine kommt. Sein primäres Ziel dürfte das Wintertrainingslager in Doha/Katar sein, welches voraussichtlich am 3. Januar 2020 beginnen wird.