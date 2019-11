Bayern-Stürmer Robert Lewandowski hat sich für Hansi Flick als Trainer der Münchner ausgesprochen.

"Ich glaube, dass Hansi Flick der richtige Mann ist, er hat eine Chance, unser Trainer zu sein, zumindest bis zum Ende der Saison", erklärte Lewandowski auf einer Pressekonferenz der polnischen Nationalmannschaft am Dienstag.

Lewandowski überr Flick: "Gutes Verhältnis zu ihm"

Der Zeitpunkt der Entlassung von Niko Kovac sei "unglücklich gewesen, weil wir sind mitten in der Saison und nicht viele Trainer sind auf dem Markt".

Zu Flick ergänzte Lewandowski: "Wir haben ein gutes Verhältnis zu ihm, sein taktisches und fußballerisches Wissen sind auf einem hohen Niveau. In kurzer Zeit, zeigte er uns, woran wir arbeiten können, um besser zu spielen und zu gewinnen."

"Beste Form meiner Karriere"

Mit 23 Toren in 18 Spielen befindet sich der Angreifer in einer absoluten Topform, wie Lewandowski auch selbst so sieht. "Es stimmt, ich bin in der besten Form meiner Karriere. Das Alter ist nur eine Zahl. Ich bin froh, dass ich in einer guten physischen Verfassung bin. Ich fühle mich auch neben dem Toreschießen gut, ich unterstütze meine Teamkollegen auch im Aufbauspiel."

Lohn für die Leistungen ist eine Nominierung für den Ballon d' Or, die Lewandowski aber nicht wichtig ist. "Ich bin sehr glücklich, dass ich für den Goldenen Ball nominiert wurde. Jedoch sehe ich sehe ich das Ganze noch etwas aus der Distanz. Mein Fokus liegt auf anderen Dingen", meinte der Pole.

Der 31-Jährige betonte abschließend noch einmal, dass die nötige Leisten-Operation im Dezember stattfindet und "nicht in mein Training" eingreifen werde.