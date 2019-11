Bei Anruf Klartext!

Uli Hoeneß hat sich am Sonntag im CHECK24 Doppelpass bei SPORT1 telefonisch an den Diskussionen rund um den FC Bayern beteiligt.

Dabei sprang der scheidende Präsident des deutschen Rekordmeisters Sportdirektor Hasan Salihamidzic mit leidenschaftlichen Worten zur Seite.

"Ich habe folgendes auf dem Herzen: Dass große Teile der Runde sich total despektierlich über Hasan Salihamidzic hier äußern", legte Hoeneß am Tag nach dem 4:0 der Münchner gegen Borussia Dortmund los.

Hoeneß: Salihamidzic "kommt total zu schlecht weg"

"Ich muss ehrlich sagen: Hasan hat einen guten Job in diesem Jahr gemacht", betonte der 67-Jährige und rückte Salihamidzics Leistungen in den Mittelpunkt.

"Ich darf daran erinnern, dass die Transfers von Pavard, Hernández und nicht zuletzt Davies allein auf seinem Mist gewachsen sind, und wir sind glücklich, dass wir mit diesen drei Spielern schon sensationelle Transfers gemacht haben", fuhr Hoeneß fort.

Dass Salihamidzic im Gegensatz zu Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge und Hoeneß selbst "nicht ständig genannt" werde, sei zwar klar, "aber er kommt in der öffentlichen Wahrnehmung total zu schlecht weg".

Der Anruf von Uli Hoeneß im CHECK24 Doppelpass im Wortlaut:

"Guten Morgen, Thomas!"

