Jung-Nationalspieler Luca Waldschmidt steht nach seiner Fußverletzung vor der Rückkehr in den Kader des SC Freiburg. "Er war länger in Behandlung, und es sieht für Sonntag ganz gut aus. Er hat mit der Mannschaft trainiert", sagte Trainer Christian Streich vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt (Bundesliga: SC Freiburg - Eintracht Frankfurt am So. ab 18 Uhr im LIVETICKER) am 11. Spieltag der Bundesliga.

Waldschmidt, der von Bundestrainer Joachim Löw für die EM-Qualifikationsspiele gegen Weißrussland und Nordirland nominiert wurde, hatte wegen der Blessur zuletzt zwei Spiele verpasst.

Jetzt das aktuelle Trikot des SC Freiburg bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Anzeige

Aktuell befänden sich im Freiburger Team laut Streich weiter "ein paar angeschlagene Spieler", allerdings sei es "gut, dass wir mehrere Systeme spielen können. Man merkt, dass wir schon länger zusammenspielen."