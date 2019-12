Hans-Jörg Criens ist am 2. Weihnachtsfeiertag im Alter von 59 Jahren nach einem Herzinfarkt gestorben.

Dies bestätigte das persönliche Umfeld des langjährigen Bundesligaspielers der Bild.

Criens spielte von 1981 bis 1993 für Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga. In dieser Zeit erzielte er in 290 Spielen 92 Tore. Nur Jupp Heynckes (195) und Herbert Laumen (97) erzielten mehr Tore im Trikot der Borussia.

Der 1,89 Meter große Stürmer machte vor allem wegen seiner zahlreichen Tore als Joker auf sich aufmerksam. "Der Lange" erreichte mit Mönchengladbach 1984 und 1992 das Finale des DFB-Pokals.

Von 1993 bis 1995 stand er beim 1. FC Nürnberg unter Vertrag. Nach sieben Jahren bei unterklassigen Vereinen beendete er 2002 seine aktive Laufbahn.