JBorussia Dortmund feiert einen über weite Strecken ungefährdeten Sieg beim FSV Mainz 05. Das Team von Lucien Favre siegte bei den Mainzern mit 3:0. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Die Dortmunder starteten dominant in die Partie. In der 15. Minute hätte es Elfmeter geben können, als Jeremiah St. Juste der Ball an die Hand sprang, die Pfeife blieb jedoch stumm. In der 32. Minute besorgte BVB-Kapitän Marco Reus die Führung. In der 66. Minute erhöhte Jadon Sancho, Thorgan Hazard machte wenige Minuten später alles klar. Nico Schulz erhöhte kurz vor dem Ende noch einmal. (SERVICE: Tabelle der Bundesliga)

Durch den Sieg festigt Dortmund Rang drei. (SERVICE: Spielplan und Ergebnisse)

