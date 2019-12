vergrößernverkleinern Oliver Kahn (r.) nimmt ab dem 1. Januar seine Tätigkeit im Vorstand des FC Bayern auf © Getty Images

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Am 1. Januar nimmt Oliver Kahn seine Tätigkeit als Mitglied des Vorstands beim FC Bayern auf. Gleich in seinen ersten Tagen geht es für ihn in wärmere Gefilde.