Gute Nachrichten für die Bundesliga-Fans!

Die Partie am 17. Spieltag am Freitagabend bei der TSG Hoffenheim (Bundesliga: TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) läuft auch im Free-TV. Aufgrund des aktuellen TV-Vertrags für die Bundesliga zeigt das ZDF die Partie live.

So darf das ZDF sowohl das Eröffnungsspiel der Bundesliga zeigen, wie das Freitagsspiel des 17. Spieltags, sowie das erste Spiel nach der Winterpause. So steht am 17. Januar dann die Partie zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach auf dem Plan. Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender beginnt seine Übertragung aus Sinsheim am Freitag um 20.15 Uhr.

Zudem überträgt natürlich auch, wie bei den Freitagsspielen üblich, der Streaminganbieter DAZN das Duell zwischen der TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund.

Nach dem 3:3-Remis gegen RB Leipzig möchte Dortmund in Sinsheim wieder in die Siegspur finden, allerdings warten sie seit sieben Jahren auf einen Erfolg bei der TSG Hoffenheim. Die Kraichgauer gewannen unter der Woche bei Union Berlin mit 2:0.

So können Sie TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund LIVE verfolgen:

TV: ZDF

Stream: DAZN, ZDF.de

Ticker: SPORT1.de