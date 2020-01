Der abstiegsbedrohte Bundesligist 1. FC Köln rüstet seinen Kader für die Rückrunde weiter auf.

Zwei Tage nach der Ausleihe von Nationalstürmer Mark Uth (Schalke 04) gaben die Geißböcke am Sonntag bekannt, dass Mittelfeldspieler Elvis Rexhbecaj vom Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg vorbehaltlich der medizinischen Untersuchung bis Sommer 2021 ausgeliehen wird.

Der 22-Jährige werde am Sonntagabend im FC-Trainingslager in Benidorm/Spanien erwartet.

Der im Kosovo geborene Rexhbecaj kam bei den Wölfen in dieser Saison nur jeweils einmal im DFB-Pokal und in der Europa League zum Einsatz. Sein Vertrag in Wolfsburg läuft bis 2023.