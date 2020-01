Kapitän Marco Reus sieht Borussia Dortmund nach der spektakulären Verpflichtung von Erling Haaland für die Aufholjagd im Meisterschaftsrennen in der Rückrunde bestens aufgestellt.

„Ich glaube, seit Lewy (Robert Lewandowski, Anm.d.Red.) hatten wir so einen Spielertypen nicht mehr. Er gibt uns die Möglichkeit, flexibler zu sein, auf verschiedene Spielstände zu reagieren. Das gibt uns ein gutes Gefühl", sagte der der 30-Jährige im Interview mit Sky im Trainingslager in Marbella/Spanien.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Integration von Haaland nicht abgeschlossen

Zugleich mahnte Reus jedoch an, dass die Integration des neuen Shootingstars, der aufgrund von Kniebeschwerden erst am Mittwoch seine erste Trainingseinheit absolviert hat, noch lange nicht abgeschlossen sei: "Jetzt geht es für ihn darum, richtig fit zu werden, richtig anzukommen. Das wird seine Zeit dauern. Die geben wir ihm."

Vor dem Rückrundenstart am 18. Januar in Augsburg hat der Nationalspieler die Hoffnung auf den Meistertitel trotz sieben Punkten Rückstand auf Spitzenreiter RB Leipzig noch nicht aufgegeben.

Jetzt das aktuelle Trikot von Borussia Dortmund bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

„Die Chance auf den Titel ist so realistisch wie am Anfang der Saison. Wenn du einmal in dieser Saison einen Lauf hast, dann hast du sehr gute Chancen“, sagte Reus: „Ich würde nicht sagen, dass wir alles in der Hand haben, aber wir sind auf jeden Fall in der Lage, zurückzuschlagen. Und mit dieser Wut aus der Hinrunde müssen wir auch ins Spiel reingehen.“