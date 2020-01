Greift der FC Bayern bald zum kleinen Schwarzen?

Wie Footy Headlines enthüllt hat, soll das dritte Trikot der Münchner in der kommenden Saison im klassischen Schwarz daherkommen, mit Weiß für Logos sowie Rot für Verzierungen.

Noch ist der Blick auf das neue Jersey auf einen kleinen Ausschnitt beschränkt.

Anzeige

In diesem Look soll das neue Trikot des FC Bayern daherkommen © Footy Headlines

Bereits in der Vergangenheit spielte der Rekordmeister, vor allem in der Champions League, in schwarzen Trikots. So soll etwa das dritte Trikot aus der Saison 2011/2012 dem neuen Jersey optisch sehr ähnlich sein.

Jetzt das aktuelle Trikot des FC Bayern bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

In dieser Spielzeit ist das internationale Dress der Münchner in tiefem dunkelblau mit leuchtend rotem Druck gehalten.